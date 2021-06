Elon Musk zakłada w Polsce spółkę. Internet ze Starlinków coraz bliżej

Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, tworzy grunt pod usługę dostępu do Internetu w Polsce przez Starlinki. Posłuży do tego założona w naszym kraju spółka oraz odpowiednie zgody polskich regulatorów, o które ta zapewne wystąpi.

Elon Musk chciałby, aby już we wrześniu tego roku jego Starlinki, czyli konstelacja małych satelitów telekomunikacyjnych krążących nad Ziemią, oferowały globalny dostęp do Internetu. Technicznie jest to możliwe, ale potrzebne do tego są również odpowiednie pozwolenia ze strony regulatorów w poszczególnych krajach. Portal Wprost.pl dowiedział się, jak to wygląda w Polsce.

Zobacz: Internet satelitarny ze Starlinków wkrótce z globalnym zasięgiem

Zobacz: Google i SpaceX razem. Starlink bezpośrednio połączy się z Google Cloud

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (RPT), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obowiązku wpisu do RPT podlegają spółki zarejestrowane w KRS lub CEIDG. Wpisowi do rejestru podlega również działalność telekomunikacyjna prowadzona czasowo na terenie Polski przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z innego państwa członkowskiego UE, bez konieczności wcześniejszego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

– dowiedział się Wprost.pl od resortu cyfryzacji

Z odpowiedzi polskiego resortu cyfryzacji wynika, że SpaceX w zasadzie mógłby zacząć udostępniać Internet ze Starlinków w naszym kraju, wykorzystując w tym celu zarejestrowaną w Irlandii spółkę Starlink Internet Services Ireland Limited. Elon Musk wolał jednak pójść nieco inną drogą i 11 maja tego roku została w Polsce zarejestrowana spółka Starlink Poland Sp. z o.o.

Spółka do oferowania Polakom Internetu ze Starlinków już jest, potrzebna jest jeszcze koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dostawca usług musi mieć prawo do dysponowania zasobami radiowymi, które do tego posłużą, a pieczę nad nimi ma w Polsce UKE. Do Urzędu nie trafił jeszcze formalny wniosek w tej sprawie, ale SpaceX już wypytywał o dostępność częstotliwości oraz poprosił o określenie niezbędnych warunków technicznych celem uzyskania pozwolenia radiowego na potrzeby projektu Starlink.

Polskie ceny Internetu ze Starlinków

.Na uruchomienie usługi dostępu do Internetu przez satelity Starlink jeszcze musimy trochę poczekać, ale już jakiś czas temu można się było w Polsce zarejestrować i wyrazić chęć na skorzystanie z usługi. Przy tej okazji poznaliśmy polskie ceny Internetu ze Starlinków:

2269 zł za sprzęt,

449 zł miesięcznie za usługę,

276 zł za dostawę.

Zobacz: SatRevolution zawiera strategiczne partnerstwo z Virgin Orbit

Zobacz: Powstało jacuzzi ogrzewane przez koparkę kryptowalut. Spodobało się Muskowi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Starlink.com

Źródło tekstu: Wprost.pl