W święta wydano aż 277 milionów dolarów na gry i aplikacje

​ ​ Dla wielu branż okres świąteczny to prawdziwe żniwa. Nie inaczej sprawa wygląda dla Apple App Store oraz Google Play. W te święta wydano na aplikacje i gry mobilne aż 277 milionów dolarów.

Gry i aplikacje mobilne to żyła złota, chociaż 93% zysku zgarnia tylko 1% największych twórców aplikacji. W te święta w Google Play i Apple App Store wydano 277 milionów dolarów, chociaż proporcje między oboma sklepami są inne niż można się spodziewać. Android ma ok 88% udziałów w rynku, jednak w jego sztandarowym sklepie wydano wtedy 84 miliony dolarów, czyli... mniej niż w App Store. W sklepie Apple'a zostały bowiem aż 193 miliony dolarów. Robi różnicę.

O wiele chętniej podczas świąt kupowano gry niż aplikacje. Na gry wydano bowiem 210 milionów dolarów, a na aplikacje 67 milionów. To wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy było to odpowiednio 195 i 54 miliony dolarów.

Zobacz Zaledwie 1% twórców aplikacji ma 93% przychodu

Zobacz Apple App Store dalej trzyma scamerską aplikację, której pozbył się Google Play

Zobacz Apple App Store ogłasza najlepsze aplikacje 2019 roku

Zobacz Google Play: najlepsze aplikacje i gry 2019 roku

Źródło tekstu: sensor tower