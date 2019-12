Apple App Store dalej trzyma scamerską aplikację, której pozbył się Google Play

Twórcy aplikacji Lunar - Period Tracker uznali, że najlepsze pieniądze można zarobić na kobietach chcących zajść w ciążę lub zwyczajnie tych dbających o swoje zdrowie. Wszystko jest jednak zwykłym scamem. W przeciwieństwie jednak do Google Play, aplikacja dalej jest w Apple App Store.

Aplikacja Lunar w założeniu miała kontrolować okres, sprawdzać ciśnienie, bicie serca, oceniać poziom cukru oraz szansę na zajście w ciążę. Twórcy przekonywali też, że odkryją jak będzie wyglądało przyszłe dziecko (np. do kogo będzie podobne). W jaki sposób to wszystko miało działać? Wystarczyło przyłożyć pośliniony palec do czytnika. I voila!

Jak się można domyślić - cudowna aplikacja nie działała. Dziennikarze Huffington Post dowiedzieli się na przykład, że mężczyzna ma 77% szans na zajście w ciążę, a banan ma dobre tętno, jednak podejrzane ciśnienie. Wysokie oceny w Google Play i Apple App Store były natomiast efektem loterii kuponów do Sephory na 25 dolarów dla każdego kto dał najwyższe noty.

Większość funkcji w aplikacji była oczywiście płatna - 2,99 USD za miesiąc, 9,99 USD za pół roku lub 17,99 USD za rok. Google Play już usunął aplikację, jednak dalej znajduje się ona w sklepie Apple'a.

