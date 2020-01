UOKiK: Cyfrowy Polsat musi zapłacić 34,9 mln zł kar

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Cyfrowy Polsat dwie kary za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ma to związek z piłkarskimi mistrzostwami Euro 2016. Operator musi zapłacić łącznie 34,9 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Cyfrowy Polsat utrudnił polskim kibicom piłki nożnej dostęp do niemieckich kanałów ZDF i Das Erste, które transmitowały mecze piłkarskich mistrzostw Euro 2016, rozgrywanych we Francji. Operator usunął te kanały z listy programów dostępnych za pośrednictwem dekodera przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania. Tymczasem klienci Cyfrowego Polsatu mogli mieć przekonanie, iż w trakcie trwania mistrzostw będą mieć dostęp do kanałów ogólnodostępnych na dotychczasowych zasadach.

Zdaniem UOKiK doszło również do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów działaniem, które polegało na niepełnym i nierzetelnym informowaniu konsumentów w odpowiedziach na zgłoszenia dotyczące zmian w dostępności programów ZDF oraz Das Erste w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 o istocie wprowadzonych przez Cyfrowy Polsat zmian oraz niewskazywaniu na istniejący sposób uzyskania dostępu do ww. kanałów, podczas gdy Cyfrowy Polsat posiadał ww. informacje.

Za pierwsze ze wskazanych przewinień, Cyfrowy Polsat musi zapłacić karę w wysokości 20 068 112 zł. Kara za drugie działanie wynosi 14 850 403 zł. Łącznie daje to kwotę przekraczającą 34,9 mln zł. Operator musi też w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się decyzji UOKiK zamieścić na swojej stronie głównej (www.cyfrowypolsat.pl) oświadczenie o następującej treści:

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Prezes UOKiK w dniu 19 grudnia 2019 r. wydał decyzję nr DOZIK-8/2019 stwierdzającą stosowanie przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (Euro 2016). Ww. decyzja jest prawomocna. Pełna treść decyzji została zamieszczona na stronie [odnośnik przekierowujący do treści wersji jawnej decyzji Prezesa Urzędu zawartej na stronie internetowej www.uokik.gov.pl].

Więcej szczegółów można znaleźć w decyzji UOKiK.

Źródło tekstu: UOKiK