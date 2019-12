mObywatel – prawie milion, Profil Zaufany – blisko 4,6 mln. Podsumowanie na koniec roku

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że z aplikacji mObywatel korzysta już prawie milion Polaków. Z kolei Kancelaria Premiera dodaje na Twitterze: żaden inny europejski kraj nie ma takiego elektronicznego portfela na dokumenty.

Koniec roku skłania do podsumowań i podkreślania własnych sukcesów. Polski rząd poprzez swoje ministerstwa wymienia to, co udało się osiągnąć, opatrując je hasztagiem #2019naPlus. Z Twittera dowiadujemy się więc, że z aplikacji mObywatel korzysta już prawie milion Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji nie podaje dokładnej liczby, w każdym razie to wyraźny postęp w porównaniu do ostatnich danych na ten temat. W połowie grudnia Marek Zagórski mówił w Radiu Maryja, że aplikacja mObywatel została pobrana prawie 800 tysięcy razy, a pół miliona użytkowników smartfonów dokonało jej aktywacji. Należy więc przypuszczać, że ten „prawie milion Polaków: odnosi się jednak do liczby pobrań, a nie aktywacji. Niewątpliwie oznacza to jednak duże zainteresowanie aplikacją i jej zaletami.

Innym osiągnięciem dotyczącym cyfryzacji w administracji publicznej ma być prawie 4,6 mln Polaków, którzy korzystają z Profilu Zaufanego. Tu również nie podana zostaął dokładna liczba.

Czym jest mObywatel?

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna, za której rozwój odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja daje w tej chwili dostęp do sześciu usług. Są to:

mTożsamość , której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty,

, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty, mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek,

– czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek, mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki,

– legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki, mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów,

– elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów, eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept,

– dostęp do listy niezrealizowanych recept, Polak za granicą - podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Czym jest Profil Zaufany?

To oficjalna cyfrowa tożsamość każdego z obywateli, jego cyfrowe „ja”. Dzięki Profilowi można przez internet podpisać pisma i wnioski do urzędu, rozwiązanie to pozwala też skorzystać z wielu innych e-usług (np. sprawdzić punkty karne, historię pojazdu kupowanego zza granicy, zarejestrować działalność gospodarczą czy wystąpić o odpis aktu stanu cywilnego). To także jedyny sposób na zalogowanie się do państwowych serwisów – np. Internetowego Konta Pacjenta. Profil Zaufany jest także niezbędny do tego, by zalogować się w aplikacji mObywatel.

