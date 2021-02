Raport UKE: W czasie pandemii Polacy mają większe zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne

Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z badania klientów indywidualnych wynika, że w czasie pandemii Covid-19 połowa Polaków zaobserwowała wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne.

Podczas pandemii w 2020 roku najczęściej wykorzystywanymi usługami były połączenia głosowe oraz komunikatory internetowe. Wskazywała je co druga z badanych osób. Prawie co trzecia osoba wymieniała także portale społecznościowe, wiadomości SMS oraz – nieco rzadziej – zakupy online. Jakość usług telekomunikacyjnych była w zeszłym roku szczególnie ważna: co czwarty ankietowany Polak wykonywał w 2020 roku pracę zdalną, z czego prawie połowa w niepełnym zakresie (do 10 dni roboczych miesięcznie). Jakość usług telekomunikacyjnych w czasie pracy zdalnej jest z reguły oceniana pozytywnie.

Inaczej jest jednak z nauką online. Korzystało z niej 23% ankietowanych i co piaty negatywnie ocenia jakość usług telekomunikacyjnych w czasie e-learningu. Najczęstszymi problemami, jakich doświadczały osoby uczące się online, były problemy techniczne związane z aplikacjami oraz przerwy w dostępie do Internetu. Obie kwestie dotyczyły połowy z nich.

Aż 92% ankietowanych korzystających z telefonu komórkowego korzysta z Internetu w telefonie. W tym ponad połowa respondentów korzysta z Internetu w ramach abonamentu (postpaid). 80% korzysta z komunikatorów internetowych w telefonie, a najczęściej wybieraną aplikacją jest Messenger. Najbardziej popularnym rodzajem dostępu do Internetu jest jednak dostęp stacjonarny, z którego korzysta blisko dwie trzecie badanych.

Pojęcie sieci 5G znane jest zdecydowanej większości Polakom. Jedynie 13% badanych twierdzi, że nie spotkało się wcześniej z tym pojęciem. Osoby korzystające z telefonii komórkowej w większości przypadków są zadowolone z parametrów sieci, z której dotychczas korzystają.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie UKE: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów.

Źródło tekstu: UKE