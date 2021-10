UE szykuje nowe przepisy roamingowe. RLAH o 10 lat dłużej

W organach Unii Europejskiej omawiane są nowe przepisy roamingowe, obejmujące obywateli państw wspólnoty. Zasada Roam like at home ma być przedłużona o kolejne 10 lat, co oznacza brak dodatkowych opłat dla klientów. To niejedyne zmiany.

Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła ostateczny kształt rozporządzenia roamingowego. Najważniejsze zmiany to przedłużenie zapisów roamingu bez dodatkowych opłat dla klientów o kolejne 10 lat (czyli w zgodzie z zasadą Roam like at home – opłaty za połączenia jak w kraju), obniżenie opłat hurtowych pomiędzy operatorami, zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy międzynarodowe w UE oraz zapewnienie w roamingu takiej samej szybkości internetu jak w usługach krajowych

Oprócz przedłużenia przepisów o darmowym roamingu o kolejne 10 lat, z którego korzysta ponad 170 mln obywateli w UE, stawiamy nacisk, aby użytkownik wiedział, z jakiej prędkości internetu będzie korzystać w roamingu oraz zapewnieniu skutecznych mechanizmów skargi w sytuacji, kiedy operatorzy nie wywiążą się z umów

podkreśla Róża Thun, która uczestniczyła w pracach nad nowymi przepisami.

Europosłowie chcą również przeciwdziałać problemowi obniżenia transferu danych i prędkości internetu w roamingu. Proponują więc, aby operatorzy, co do zasady byli zobowiązani do dostarczenia identycznej jakości usług w roamingu, jak w kraju. Jeśli z powodów technicznych operatorzy nie będą mogli tego zapewnić, będą musieli dostarczyć klientom najlepszą dostępną jakość, a BEREC (urząd dbający o stosowanie unijnych przepisów w zakresie rynku telekomunikacyjnego) opracuje wytyczne dotyczące reklamacji w przypadkach niespełnienia tego wymogu.

Spore zmiany czekają także rynek hurtowych opłat roamingowych za przesył danych. Wg harmonogramu obniżek proponowanego przez Komisję Europejską stawki mają spaść z obecnych 3 EUR/GB do 1,5 EUR/GB w 2025 roku. Propozycje europarlamentarzystów idą o wiele dalej i szybciej, bo proponują redukcję do 1 EUR/GB już od 1 lipca przyszłego roku i spadek do 0,5 EUR/GB w 2025 roku.

Konsumenci będą także dodatkowo chronieni przed wysokimi opłatami wynikającymi z połączeń z sieciami poza Unią Europejską oraz z sieciami satelitarnymi. Zapewnić należy łatwą możliwość unikania lub wyłączania takich sieci i połączeń w podróży

– zaznacza Róża Thun.

Jeszcze jesienią ws. rozporządzenia roamingowego rozpoczną się negocjacje (tzw. trilog) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej (w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich UE) oraz Komisją Europejską.

