TSMC z rekordowymi przychodami

TSMC to jedna z tych firm, które mają właśnie swój złoty okres. Nic dziwnego, że notuje ona rekordowe przychody.

Lipiec tradycyjnie jest miesiącem publikowania wyników. Najpierw pojawiają się wyniki wstępne, potem z wielkim hukiem ogłaszane są dokładne rezultaty. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, w której firma ma się czym chwalić. W przeciwnym razie stara się ona nie rzucać w oczy. TSMC nie ma żadnego powodu, by nie być dumnym. Władze tajwańskiej firmy ogłosiły, że w zeszłym kwartale jej przychody sięgnęły 372,1 miliarda nowych dolarów tajwańskich. To około 56,7 miliarda złotych. To aż o 20% więcej niż w drugim kwartale roku poprzedniego.

W samym tylko czerwcu przychody wzrosły aż o 23% i wyniosły ponad 148 miliardów NTD. Analitycy jednak nie są zaskoczeni tak dobrymi wynikami. Przewidywali oni bowiem prawie dokładnie taki rezultat. Firma miała bowiem zanotować przychody na poziomie 371,3 miliarda NTD. Oczywiście głównym powodem złotej ery jest kryzys na rynku półprzewodników. Inna z tajwańskich firm z tej branży, czyli o wiele mniejszy United Microelectronics Corp. mówi, że problemy potrwają aż do 2023.

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: bloomberg, wł