Władze Tajwanu nie umiały kupić szczepionek, to próbują TSMC i Foxconn

Korporacje stały się już bardziej wpływowe od rządów. Na Tajwanie władze nie dały rady kupić szczepionek, więc... sprawą zajęły się TSMC i Foxconn. Idzie im lepiej niż władzom.

W Korei Południowej aż za 17% całej gospodarki odpowiada jeden Samsung. Regularnie pojawiają się zatem w koreańskich mediach pytania o to, czy więcej znaczy prezydent kraju, czy szef Samsunga. Jak jednak nazwać Tajwan? Tam niezmiernie wpływowe są dwie firmy: Foxconn, który jest największym pracodawcą w branży na świecie i TSMC. O tym drugim producencie piszemy ostatnio bardzo często - przez kryzys na rynku układów nastały złote czasy dla TSMC. Teraz obie firmy zabrały się na Tajwanie za...kupno szczepionek.

Władze Tajwanu nie dały bowiem rady zakupić szczepionek BionTech. Tajwan pierwotnie był przedstawiany jako wzór w poskromieniu pandemii, ostatnio jednak sytuacja wygląda coraz gorzej. Kraj ma największe problemy w regionie, co kontrastuje z dobrą sytuacją w Chinach. Dodajmy do tego katastrofę kolejową w Hualien, gdzie zginęło 50 osób i 200 zostało rannych. Rządząca tam Demokratyczna Partia Postępowa próbowała winą za problemy obarczyć Chiny i opozycję, jednak nie przyniosło to rezultatów. Władze poprosiły o pomoc TSMC i Terry'ego Gou - właściciela Foxconnu. Obie strony chcą kupić po 5 milionów dawek szczepionki. Najprawdopodobniej się to uda, pośrednikiem między Tajwańczykami i BionTechem ma być chiński Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: scmp, wł