TAURON: blisko 5 tys. km sieci światłowodowych i nowe umowy z operatorami

TAURON informuje o postępach w rozbudowie swojej sieci światłowodowej. Łączna liczba kilometrów zbliża się do 5 tysięcy. W 2022 roku firma chce sfinalizować projekty POPC w kolejnych obszarach konkursowych.

Budowy sieci światłowodów przez TAURON to inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s.

TAURON ruszył z nową inwestycją w zeszłym roku, rozpoczynając świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych. Do końca 2021 roku opublikował wykaz ponad 21 tysięcy adresów gospodarstw domowych gotowych do podłączenia. Firma zawarła też 38 umów ramowych z operatorami telekomunikacyjnymi, a na dzień 31 grudnia 2021 roku na sieci spółki operowało już 10 z nich.

Do końca 2021 roku TAURON wybudował 4705 km sieci światłowodowej, co stanowi 84% zaplanowanej inwestycji oraz wszystkie 171 węzły optyczne. Pozwala to objąć zasięgiem 43% budynków planowanych do podłączenia w ramach projektu POPC.

Firma buduje sieć w siedmiu obszarach konkursowych POPC, czyli 132 gminach znajdujących się w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Zapowiada też dalsze działania w 2022 roku.

Rok 2022 dla TAURON Obsługa Klienta jest przełomowy. Musimy zakończyć inwestycje realizowane w ramach projektów POPC we wszystkich siedmiu obszarach konkursowych. Zwieńczeniem inwestycji będzie publikacja wykazu wszystkich gotowych adresów w zasięgu sieci oraz wybudowanie przyłączy abonenckich dla tysięcy oczekujących gospodarstw domowych

– mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta.

W drugiej połowie 2022 roku sfinalizowane zostaną projekty POPC w kolejnych obszarach konkursowych i ostatecznie liczba przyłączy telekomunikacyjnych gotowych do świadczenia usług w „białych plamach” (lokalizacjach wskazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) przekroczy 102 tysiące.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TAURON