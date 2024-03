T-Mobile coraz bardziej 5G. Przybyły nowe stacje

T-Mobile uruchomił nowe stacje z 5G w paśmie C. Tym razem powodów do chwalenia się jest mniej, ale i tak magentowy operator przewodzi stawce.

W zeszłorocznej aukcji na 5G w paśmie C, T-Mobile Polska zdobył blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,7-3,8 GHz. W styczniu operator wystartował z usługą 5G Bardziej, gwarantującą dostęp do najszybszego internetu mobilnego z prędkością około 1 Gb/s, a na początku marca pochwalił się przekroczeniem liczby 2 tysięcy stacji z 5G w paśmie C.

Pułap 2 tysięcy był dla operatora deklarowanym celem na pierwsze tygodnie od startu usługi. Z obietnic się wywiązał, ale jak idzie mu dalszy rozwój sieci?

T-Mobile rozbudowuje 5G Bardziej

W minionym tygodniu T-Mobile nieco zwolnił. W zasięgu 5G Bardziej w ciągu ostatnich dni przybyło 6 nowych stacji bazowych. Obiekty poprawiły zasięg w Świnoujściu oraz Warszawie, a nową miejscowością na mapie zasięgu 5G w paśmie C jest podwarszawski Raszyn.

Dla porównania w zeszłym tygodniu operator chwalił się 16 nowymi stacjami, a dwa tygodnie temu – 23 włączonymi obiektami.

Z informacji podanych dziś przez T-Mobile wynika, że zasięg 5G Bardziej dostarcza łącznie 2047 stacji. Obejmują one ¼ populacji Polski. Dwóm pozostałym operatorom z 5G w paśmie C – Orange i Play – daleko jeszcze do takiej liczby obiektów.

Z szybkiego 5G bardziej w paśmie C mogą korzystać w T-Mobile wszyscy klienci usług abonamentowych (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert pre-paid: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

