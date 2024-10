T-Mobile włączył nowe stacje 5G w paśmie C. Lepszy zasięg i nowe miasto

Po przekroczeniu pułapu 3 tysięcy stacji bazowych z dostępem do 5G w paśmie C T-Mobile nie spoczywa na laurach i uruchamia 5G Bardziej na nowych stacjach.

Tydzień temu T-Mobile chwalił się przekroczeniem liczby 3 tysięcy stacji bazowych, na których działa szybkie 5G w paśmie C. Od tego czasu przybyły nowe obiekty, a operator dalej rozbudowuje zasięg.

Zobacz: T-Mobile ma już ponad 3 tysiące stacji z 5G Bardziej

Lepszy zasięg 5G w trzech miastach

W ciągu ostatniego tygodnia T-Mobile włączył 10 nowych stacji. Dzięki temu sygnał 5G Bardziej dotarł do Głuchołazów. Operator przekonuje, że polepszył się także sygnał 5G w paśmie C w trzech miastach: Bytomiu, Katowicach i Częstochowie.

Łącznie w sieci T-Mobile działają już 3032 stacje bazowe z szybkim internetem 5G w paśmie C. Oznacza to zasięg dla około 1/3 populacji Polski.

T-Mobile ruszył z 5G w paśmie C w styczniu 2024 roku, zapewniając dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Od tego czasu operator nieustannie rozbudowuje zasięg, włączając 5G Bardziej na kolejnych stacjach – już w marcu przekroczył 2 tysiące, a październik przyniósł kolejny ważny wynik, czyli 3 tysiące.

T-Mobile oferuje 5G w paśmie C pod marketingową nazwą 5G Bardziej, zapewniając dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Zobacz: T-Mobile zwiększył zasięg internetu. Skorzystają mieszkańcy całej Polski

Zobacz: T-Mobile zmienia ofertę. Użytkowników czeka ogromna podwyżka (aktualizacja)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl