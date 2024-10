T-Mobile zmienia ofertę. Użytkowników czeka ogromna podwyżka

Użytkownicy popularnego Startera GO! z 30 GB na okrągło w T-Mobile na kartę muszą przygotować się na zmiany. Za miesiąc oferta zostanie zmodyfikowana i zastąpiona nową, znacznie droższą propozycją.

T-Mobile Polska ogłosił, że 9 listopada 2024 roku nastąpi zmiana oferty i opcji usługowej znajdującej się na starterze "Starter Go! z 30 GB na okrągło". Dotychczasowa oferta "30 GB na okrągło" za 10 zł zostanie zastąpiona ofertą "GO! L". W nowej ofercie pierwszy cykl rozliczeniowy będzie kosztował 10 zł, a każdy kolejny 45 zł. Oznacza to wzrost ceny dla stałych użytkowników. Opłata cykliczna w aktualnej ofercie wynosi 20 zł za 30 dni.

Szczegóły oferty promocyjnej "Starter Go! z 30 GB na okrągło" dostępne są w tym dokumencie (PDF).

Co zmienia się w ofercie?

W nowej ofercie "GO! L" użytkownicy otrzymają:

cenę startera: 10 zł,

kwotę na start: 10 zł,

ważność konta: 60 dni,

okres pasywny: dodatkowo 31 dni,

ofertę na starterze: aktywny wariant oferty "GO! L" za 10 zł pierwszy cykl, 45 zł za każdy kolejny oraz bonus 30 GB na 30 dni.

Szczegóły nowej oferty znajdują się w tym dokumencie (PDF).

Co zrobić, jeśli nie akceptujesz zmian?

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do 09.11.2024 r.

– informuje T-Mobile w komunikacie

Magentowi przypominają, że użytkownik może samodzielnie wybrać inną ofertę, która bardziej mu odpowiada, spośród dostępnych w T-Mobile. Informacje o aktualnych ofertach znajdziesz na stronie internetowej operatora lub w aplikacji Mój T-Mobile.

