T-Mobile z nowymi stacjami 5G Bardziej. Zasięg jest coraz lepszy

T-Mobile poinformował o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C. Tym razem powodów do chwalenia się jest mniej, ale i tak magentowy operator ma największy zasięg.

Jak co środę, T-Mobile podał informacje o postępach w rozbudowie sieci 5G Bardziej, czyli najszybszego 5G w paśmie C. W ciągu ostatniego tygodnia liczba stacji nie powiększyła się w sposób spektakularny – przybyło ich bowiem tylko 8. W zeszłą środę operator donosił o 20 nowych stacjach, a 4 września – o 17 włączonych obiektach. Obecnie T-Mobile ma 2911 stacji bazowych zapewniających dostęp do 5G Bardziej, które obejmują 1/3 populacji Polski.

Osiem nowych stacji przełożyło się na oprawiony zasięg w Gdańsku, Katowicach i Ząbkach. Operator dostarczył także sygnał 5G Bardziej w Radkowie i Głownie.



T-Mobile odpalił 5G w paśmie C 19 stycznia 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz w zakresach 3,7-3,8 GHz. Na początku marca T-Mobile chwalił się rozbudową zasięgu do 2 tysięcy stacji bazowych.

Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Źródło zdjęć: Anna Kopeć (telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile, opracowanie własne