T-Mobile: wyrzuć starocie do pojemnika, dostaniesz nawet 255 zł

T-Mobile ruszył dziś z kolejną odsłoną akcji, w której zachęca klientów do pozbywania się starych, już niepotrzebnych telefonów i zegarków. W zamian oferuje zniżki na nowe urządzenia.

Podobne akcje T-Mobile nie są niczym nowym – operator regularnie, na różne sposoby zachęca do oddawania starych telefonów do recyklingu. Od dłuższego czasu w magentowych salonach dostępne są pojemniki, gdzie można wyrzucać niedziałający sprzęt, mając poczucie, że nie zaśmieca się środowiska.

Dziś T-Mobile wystartował z nową promocją, która jest skierowana do osób, które zdecydują się na kupno nowego urządzenia, a jednocześnie podpiszą umową na abonament.

T-Mobile: wrzuć starocia do pojemnika, damy ci zniżkę

Warunkiem skorzystania z ruszającej dziś akcji jest umieszczenie telefonu, smartfonu lub smartwatcha, wyprodukowanego dla realizowania połączeń komórkowych w standardach 2G, 3G, 4G lub 5G, w pojemniku dla urządzeń do utylizacji znajdującym się w dowolnym punkcie sieci sprzedaży T-Mobile. Nie muszą to być w pełni sprawne, działające sprzęty – można pozbyć się już nic niewartych staroci, których nikt już nie odkupi w lepszej cenie. Co T-Mobile daje w zamian?

Biorąc udział w akcji, klient indywidualny może wykorzystać zniżkę na obniżenie ceny nowego telefonu kupowanego wraz z zawarciem umowy na 24 miesiące w ofertach S, M i L – w taryfie T. Maksymalna wysokość zniżki za jedno oddane urządzenie wynosi 101 złotych. Zniżek nie można łączyć – za jedno utylizowane urządzenie rabat przydzielany jest tylko na jeden nowy telefon.

Nieco inne zasady obowiązują dla klientów firmowych. W tym przypadku zniżka przyznawana jest podczas zawierania umowy w taryfach Magenta Biznes Internet lub Magenta Biznes. Maksymalna wysokość zniżki za jedno oddane urządzenie wynosi 51 złotych, jednak w ramach akcji można zutylizować do 5 urządzeń, generując tym samym wysokość zniżki do 255 zł. Zdobyte w ten sposób zniżki można łączyć, czyli wykorzystać uzyskane rabaty do kupna jednego urządzenia.

Zniżkę można wykorzystać w ciągu 5 dni roboczych od pozostawienia urządzenia w pojemniku do utylizacji i uzyskania stosownego zaświadczenia w salonie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: T-Mobile Polska