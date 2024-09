RTV Euro AGD rozdaje smartfony za grosze. Jest jeden warunek

W sieci sklepów RTV Euro AGD będzie można oddać stary telefon podczas zakupu nowego, a wycena za niepotrzebne już urządzenie obniży kwotę do zapłaty w kasie. Umożliwi to program Trade-In wprowadzany wspólnie z Breezy.

RTV Euro AGD oraz firma Breezy, działająca na rynku odnawianej elektroniki, zawarły umowę o współpracy. Jej efektem jest wprowadzana właśnie usługa Trade-In, która pozwoli obniżyć cenę zakupu nowego smartfonu czy innego urządzenia po oddaniu starego, już niepotrzebnego.

W RTV Euro AGD oddasz stary smartfon i na tym zyskasz

Program Trade-In umożliwi kupującym wymianę urządzeń i wykorzystanie ich wartości do zakupu dowolnego urządzenia z oferty sklepu RTV Euro AGD. Do wymiany nadają się sprzęt takich marek jak, m.in.: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo, Realme i Honor.

Breezy zapewni w pełni zautomatyzowaną ocenę stanu urządzenia, opartą na ponad 55 wskaźnikach, która trwa do 3 minut. Do oceny wykorzystywane jest m.in. narzędzie do oceny urządzenia za pomocą zdjęć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Bezpośrednio po tej ocenie klient otrzyma kartę podarunkową RTV Euro AGD o wartości starego telefonu, którą można wykorzystać do zakupu dowolnego sprzętu w sklepie. Różnicę w wartości nowego urządzenia i bonu pokrywa kupujący.

Breezy to spółka należąca do grupy Asbis, działająca na 7 rynkach międzynarodowych. W Polsce działa m.in. z siecią sklepów Xiaomi – MiMarkt. Firma chwali się, że w 2023 r. odnowiła 160 tys. telefonów, redukując emisję równoważnika CO 2 o 12 640 ton. Dzięki programowi wymiany Trade-Inf klienci zaoszczędzili w ubiegłym roku około 20 milionów dolarów.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Breezy