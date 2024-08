Masz stary smartfon w szufladzie? Nie chomikuj go. Pokażę ci lepsze opcje

Stare smartfony zalegają w szufladach wielu Polaków, ale wcale nie muszą tak spędzać kolejnych miesięcy. Jest mnóstwo zastosowań, w których mogą się odnaleźć, a Ty tylko zyskasz.

Ramka na cyfrowe zdjęcia: Fotoo

Smartfon, którego ekran wciąż jest w dobrym stanie, będzie świetną ramką na zdjęcia. Pomoże w tym aplikacja Fotoo, która będzie wyświetlać kolekcję zdjęć w taki sposób, jaki sobie zażyczysz. Apka daje możliwość zmiany czasu wyświetlania, dobrania animacji, skupiania się na twarzach i tak dalej. Możesz też pokazać na ekranie prognozę pogody i aktualną godzinę. Teraz wystarczy, że zostawisz smartfon podłączony do ładowarki w ładnie wyeksponowanym miejscu.

Jeśli nakleisz na ekran matową folię i zrobisz gustowną ramkę wokół ekranu, możesz nawet udawać, że masz miniaturkę The Frame Samsunga. Trzeba tylko zebrać kolekcję dzieł sztuki z cyfrowego muzeum i znaleźć (lub zrobić) ramkę, która będzie ładnie otaczać smartfon.

Pobierz Fotoo za darmo z Google Play

Kamera do monitoringu: Alfred

Wyjeżdżasz na urlop? A może zostawiasz kota samego w domu? W tych scenariuszach przyda się aplikacja o wdzięcznej nazwie Alfred. Pozwala ona zamienić dowolny smartfon i komputer w kamerę do monitoringu z możliwością podglądu przez internet. Alfred daje też możliwość wykrywania aktywności i może działać jak interkom.

Alfred jest bardzo prosty w użyciu. Po prostu wybierz, czy smartfon ma być kamerą, czy służyć do poglądu. Wszystko będzie działać na tym samym koncie. Smartfon, który ma być kamerą, trzeba teraz umieścić tak, by obejmował odpowiedni fragment pomieszczenia, zapewnić mu łączność z internetem oraz ciągłe ładowanie.

Pobierz aplikację Alfred za darmo z Google Play

Serwer plików: HTTP FS

Stary smartfon to w wielu przypadkach wciąż rześki komputer. Jeśli jego ekran nie jest w najlepszym stanie, może lepiej sprawdzi się, działając jako urządzenie sieciowe? Wypróbuj HTTP FS – aplikację, która pozwala łatwo udostępnić w sieci folder z plikami. Po włączeniu jej wystarczy, że wpiszesz w przeglądarce na dowolnym urządzeniu w domu podany adres lub zeskanujesz kod QR. Pliki można udostępnić tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu.

Z tym zastosowaniem można zaszaleć. Jeśli masz pod ręką także hub USB, nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć do starego telefonu także zewnętrzny dysk i udostępniać pliki także z niego.

Pobierz HTTP FS za darmo z Google Play

Przystawka telewizyjna: Kodi

Przystawki telewizyjne, które można podłączyć do starszych telewizorów, często mają ten sam system, co nasze stare smartfony. Jeśli więc Twój telefon może przesyłać obraz na duży ekran, nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić z niego odtwarzacz multimediów z YouTubem, Netflixem, VLC, przeglądarką i tak dalej. Można też sięgnąć po jedną aplikację, która zrobi z telefonu centrum multimedialne – Kodi. Zaletą tej apki jest jej niesamowita uniwersalność i dostępność tysięcy wtyczek i skórek, pozwalających korzystać z VoD, usług muzycznych i multimediów w różnych formatach.

Do Kodi powstały też aplikacje sterujące, które zamienią inny smartfon w pilot. To też kolejne zastosowanie dla starego sprzętu.

Pobierz Kodi za darmo z Google Play

Uniwersalny pilot: IrCode Finder

Stary smartfon możesz zostawić w salonie, by służył jako pilot do różnych urządzeń domowych. Najlepiej sprawdzą się tu modele z diodą podczerwieni (IR), bo nie tylko można na nich zainstalować aplikacje do sterowania różnymi sprzętami, ale też apkę IrCode Finder.

Z pomocą tej aplikacji można uzyskać dostęp do kodów wysyłanych przez setki modeli pilotów, a także odnaleźć własne. Tym sposobem odzyskałam możliwość zdalnego sterowania wentylatorem, do którego pilot posiałam kilka lat temu.

Pobierz IrCode Finder za darmo z Google Play

Jeśli zaś chcesz mieć zarówno pilot IR i możliwość sterowania sprzętem smart w jednej aplikacji, być może znajdziesz swoje urządzenia w bazie aplikacji Lean Remote.

Zegarek z budzikiem: Gentle Wakeup

Specjaliści polecają, byśmy nie spędzali czasu przed spaniem z nosem w ekranie. A jednak dobrze by było mieć ustawiony budzik… i może posłuchać muzyki przed spaniem. Jak to zrobić nie zanosząc do sypialni smartfonu, by nie korcił łatwy dostęp do mediów? Można postawić starszy smartfon na stojaczku i zrobić z niego podręczny, bardzo przyjemny budzik. Do tego celu wybrałam Gentle Wakeup.

Gentle Wakeup to apka wyświetlająca przez cały czas na ekranie zegar. Ponadto ma możliwość budzenia w przyjemny sposób – światłem imitującym świt oraz dźwiękami natury.

Ściągnij Gentle Wakeup za darmo z Google Play

Radiobudzik jak za starych czasów: Radio Alarm i Night Clock

Bardzo miło wspominam radiobudzik, który mieli moi dziadkowie. Miał czerwony wyświetlacz segmentowy i oczywiście można było ustawić ulubioną stację radiową jako budzik. Ten efekt można odtworzyć z użyciem dwóch aplikacji: Radio Alarm i Night Clock.

Night Clock służy do wyświetlania na czarnym ekranie aktualnej godziny i daje możliwość ustawienia kilku parametrów, na czele z formatem 12- i 24-godzinnym.

Radio Alarm, jak wskazuje nazwa, pozwala ustawić budzik i zamiast melodii i wibracji uruchomi odtwarzanie wybranej wcześniej stacji radiowej.

Do tego zastosowania najlepiej sprawdzą się modele z ekranem typu OLED, których czarne piksele nie świecą. Takie będą znacznie lepiej prezentować się w ciemności. Nie zaszkodzi też, jeśli telefon ma gniazdo jack 3,5 mm. To pozwoli podłączyć do niego na stałe lepszy głośnik, dzięki któremu słuchanie radia będzie przyjemniejsze.

Ściągnij Radio Alarm i Night Clock za darmo z Google Play

Czytnik e-booków: Moon+ Reader

Przed spaniem warto sięgnąć po dobrą książkę, co oczywiście można zrobić na starszym smartfonie ze sprawnym ekranem. Zostaw swój główny telefon gdzie indziej, a w sypialni trzymaj ten starszy, bez karty SIM i niepodłączony do Wi-Fi, by się nie rozpraszać.

Jednak zanim to zrobisz, wrzuć na urządzenie kilka książek i aplikację Moon+ Reader. Można w niej wybrać wygląd tekstu, jasność ekranu, kolor tła i liter i oczywiście nałożyć filtr niebieskiego światła, dzięki któremu zasypianie będzie łatwiejsze. Są tu też takie bajery jak automatyczne przewijanie tekstu na ekranie, zakładki i zaznaczanie cytatów.

Ściągnij Moon+ Reader za darmo z Google Play

Retrokonsola: Lemuroid

Tęsknisz za grami z Pegasusa albo PSP? Wykorzystaj swój stary smartfon, by odkurzyć wspomnienia. W tym pomoże aplikacja Lemuroid, która stanowi bazę dla kilkudziesięciu emulatorów starych konsol. Na nich bez problemu uruchomisz gry z dzieciństwa, a także zapiszesz postępy i zrobisz kopię zapasową na swoim Dysku Google. Musisz tylko mieć własne kopie tych gier.

W tej sytuacji warto podłączyć do telefonu kontroler. Można oczywiście grać przyciskami na ekranie dotykowym, ale wiele gier dużo na tym traci. Lemuroid pozwala oczywiście poustawiać odpowiednie funkcje dla przycisków, by grało Ci się jak najwygodniej.

Ściągnij Lemuroid za darmo z Google Play

Oczywiście, jeśli nie masz ochoty dalej używać swojego wysłużonego smartfonu, możesz go „upłynnić”. Serwisy i operatorzy prowadzą programy skupu, w których możesz zamienić stare urządzenie na gotówkę lub bon zakupowy. Niektóre modele można naprawdę dobrze sprzedać. Jeśli zaś smartfon już do niczego się nie nadaje, warto oddać go do recyklingu. Tu znów na pomoc przychodzą salony operatorów, gdzie można oddać zużyte urządzenia z czystym sumieniem. Pojadą do miejsc, gdzie cenne metale zostaną odzyskane, a niebezpieczne elementy odpowiednio zutylizowane.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: własne