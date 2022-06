Sprzedałam swój telefon Orange. Zobacz, jakie to proste!

Stary telefon zalega Ci gdzieś w szafce? Ja sobie już poradziłam z tym problemem. Skorzystałam z odkupu Orange, nie musiałam wychodzić z domu i jeszcze na tym zyskałam.

Odkup Orange – o co chodzi?

Orange okupuje używane telefony jako część działań proekologicznych. W ten sposób pomarańczowy operator redukuje ilość elektrośmieci i przyczynia się do odzyskiwania cennych surowców. W mieszkaniach Polaków zalega 30 mln urządzeń (dane z raportu z kwietnia 2022), co jest równowartością 34 kg złota i 350 kg srebra.

Przy okazji chomikujemy też akumulatory litowo-jonowe, które są nadzwyczaj niebezpieczne. Narażanie takiego magazynu energii na uszkodzenie to proszenie się o pożar. Z tego też powodu lepiej nie wyrzucać ich do ogólnych śmietników, gdzie mogą zostać przebite.

Co ma z tego klient? Poza cennym miejscem w szafkach Orange daje nam – klientom – możliwość, by odpowiedzialnie i zarazem wygodnie pozbyć się niepotrzebnego sprzętu. I jeszcze odzyskać parę stówek przy okazji.

Sprzedałam telefon w salonie Orange

Odkup telefonów Orange działa na dwa sposoby. Możesz wybrać się do salonu, gdzie telefon zostanie wyceniony na miejscu przez pracownika. W ten sposób sprzedałam starszy ze swoich telefonów (w stanie co najwyżej dobrym, bez pudełka i ładowarki). W salonie zostanie sprawdzony ekran, akumulator, stan obudowy itp., więc przynieś telefon wyczyszczony i naładowany. Jeśli masz z tym problem, obsługa salonów Orange Ci pomoże.

Ostatnie spojrzenie na stary telefon. Zaraz zamienię go na bon :)

Na podstawie stanu urządzenia wyliczona zostanie należność, którą otrzymasz od ręki w postaci bonów zakupowych Orange. Oczywiście, jeśli zgodzisz się na sprzedaż i potwierdzisz ją podpisem.

Cały proces zajął mniej niż 15 minut. Bony są ważne 60 dni i możesz je wydać na nowy sprzęt i akcesoria (w tym na ratę za nowe urządzenie, jeśli przy okazji kupujesz nowe). Postanowiłam od razu wyposażyć się na letnie wycieczki rowerowe.

Sprzedałam telefon Orange bez wychodzenia z domu

Sprawdziłam też inną drogę – wszystko załatwiłam online, po mój telefon przyjechał kurier i dostałam gotówkę na konto. Ten proces trwał dokładnie tydzień.

Krok 1: Wyczyść telefon, znajdź ładowarkę

Zacznij od sprawdzenia, w jakim stanie jest telefon, czy ma ładowarkę (nie jest konieczna do sprzedaży) i wyczyszczenia danych – w końcu nie chcesz sprzedać go ze swoją książką adresową i zdjęciami, prawda? Przywracanie ustawień fabrycznych i czyszczenie pamięci znajdziesz w ustawieniach telefonu:

Krok 2: Wyceń telefon i zamów kuriera

Ten krok należy wykonać na stronie orangerecykling.pl. Podaj model telefonu i jego stan, a także zaznacz, czy masz oryginalną ładowarkę. W praktyce to istotne, jeśli zamierzasz sprzedać telefon ze specyficznym standardem szybkiego ładowania. Jeśli jednak nie masz ładowarki, nic nie szkodzi.

Mój poprzedni telefon to model z 2019 roku, debiutował z ceną 2399 zł. Ostatnia znana mi cena to 1399 za nowy egzemplarz, ale od dawna nie ma go na polskim rynku. Mogłabym dostać za niego do 679 zł, ale oczywiście nie jest w stanie idealnym – w końcu zjeździł ze mną kawał Europy. Moja ocena została zweryfikowana przez specjalistów w kolejnym etapie.

W kolejnym kroki podałam swoje dane i numer konta bankowego, na które otrzymam należność. Część pieniędzy przekazałam wybranej OPP. Po wysłaniu formularza otrzymałam informację, że za 2 dni robocze kurier DPD odbierze moją przesyłkę. Masz więc 2 dni na upewnienie się, że na telefonie nie zostały Twoje dane i spakowanie przesyłki tak, by telefonowi nic się nie stało. Paczka opuściła moje mieszkanie zgodnie z planem.

Krok 3: Potwierdź wycenę

Dokładnie 7 dni po złożeniu zamówienia otrzymałam e-mail z serwisu Greenfone z ostateczną wyceną. Mój wysłużony telefon jest jednak w stanie „Dobrym”, więc mogę dostać za niego 336 zł. Na tym etapie możesz przyjąć pieniądze i od razu dostać je na konto lub odmówić sprzedaży – wtedy serwis odeśle Ci Twój telefon. Cóż – zgodziłam się bez wahania, bo mieć, a nie mieć…

Kasa wpłynęła na konto tego samego dnia.

Kilka uwag na koniec.

Przede wszystkim: nie czekaj! Telefony tracą na wartości z miesiąca na miesiąc. Mój w ciągu miesiąca potaniał o całe 6 zł. Jeśli decydujesz się na sprzedaż w salonie, weź ze sobą dowód osobisty (mObywatel na razie nie wystarczy).

Jeśli masz firmę, możesz uzyskać dokumenty niezbędne do usunięcia telefonów z ewidencji środków trwałych oraz fakturę za ewentualne zakupy w salonie.

Przy sprzedaży przez internet należność za telefon możesz też łatwo przekazać na wybraną organizację pożytku publicznego. W formularzu z adresem jest lista, możesz też wybrać część kwoty.

Co się stanie z tymi telefonami? Część z nich zostanie odświeżonych i wróci na rynek w okazyjnej cenie. Telefony te dostaną nowe elementy obudowy i zostaną porządnie przetestowane. Zajmuje się tym profesjonalny serwis Greenfone, posiadający niezbędne certyfikaty, od lat trudniący się recyklingiem elektroniki.

Telefon jednak nie działa, co z nim zrobić?

Odkup Orange to nie jedyny sposób, by odpowiedzialnie uwolnić się od zbędnej elektroniki. Jeśli masz sprzęt za stary, by kwalifikował się do programu (starszy niż 5 lat) albo poważnie uszkodzony, możesz go po prostu zanieść do salonu Orange i tam oddać w dobre ręce. Tak zrobiłam ze swoim tabletem, na którego sprzedaż nie miałam już najmniejszych szans.

Tablet trafił do pojemnika przy okazji wizyty w salonie, możesz też zostawić tu ładowarki, baterie i inne drobne elektrośmieci.

Telefony są pakowane w bezpieczne kontenery, w których nie ma na przykład ryzyka uszkodzenia akumulatora. W nich pojadą do zakładu specjalizującego się w utylizacji elektroniki. Jeśli to możliwe, w zakładzie zostaną odzyskane surowce i części do ponownego wykorzystania – wszystko odpowiedzialnie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Oczywiście wciąż możesz próbować sprzedawać swój sprzęt na rynku wtórnym, ale na pewno nie powiesz mi, że na OLX będzie z tym mniej nerwów. Odkup Orange daje przede wszystkim komfort gwarantowanej ceny i działa bezproblemowo. Nie bez znaczenia jest też odbiór kurierem bez dodatkowych opłat. Dla mnie ważna jest też świadomość, że sprzęt nie skończy żywota na wysypisku w jakimś odległym kraju.

Artykuł powstał przy współpracy z Orange, ale swoje telefony sprzedałam naprawdę.

