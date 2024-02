Klienci nie chcą składanych smartfonów? Dane są jednoznaczne

Firma TrendForce opublikowała dane dotyczące sprzedaży składanych smartfonów w 2023 roku. Producenci nie mają powodów do zachwytu.

Składane smartfony w dalszym ciągu pozostają rynkową niszą. Choć od premiery pierwszego Samsunga Galaxy Fold minęło 5 lat, nowy format urządzeń w dalszym ciągu wydaje się mieć problem, by przekonać do siebie użytkowników. Podobny obraz wydaje się wyłaniać z najnowszego raportu firmy TrendForce, podsumowującego sprzedaż składanych urządzeń w 2023 roku.

Spowolnienie na rynku składanych smartfonów

Z publikacji dowiadujemy się, że na całym świecie sprzedało się w tym czasie 15,9 milionów tego typu urządzeń. Choć mówimy tu o wzroście o 25 procent w skali roku, w dalszym ciągu przekłada się to na raptem 1,4 procent całego rynku smartfonów.

Co więcej, nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec w najbliższych latach poprawie. Eksperci przewidują mocne spowolnienie na rynku składaków. Łączne dostawy w roku 2024 szacowane są na 17,7 milionów sztuk, co dawałoby wzrost o raptem 11 procent w skali roku. Pułap 2 procent udziałów w całym rynku składane smartfony miałyby w efekcie osiągnąć dopiero w 2025 roku.

Eksperci z TrendForce zwracają uwagę na dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, awaryjność i niższa niezawodność składanych smartfonow ma zniechęcać potencjalnych klientów. Co ciekawe, problem ten ma dotyczyć także osób, które korzystały już z tego typu urządzeń i na podstawie własnych doświadczeń miały utracić zaufanie dla omawianej technologii.

Po drugie, składane smartfony mają być najzwyczajniej w świecie zbyt drogie. Jak wskazują analitycy, producentom nie udało się do tej pory obniżyć ceny urządzeń w wystarczającym stopniu, by przekonać do nowej technologii szerokie grono konsumentów. Tu jednak pojawia się promyk nadziei. Zdaniem analityków w nadchodzących latach standaryzacja i optymalizacja wykorzystanych rozwiązań ma być głównym obszarem inwestycji ze strony producentów i podwykonawców. W efekcie powinno to pozwolić na obniżenie kosztów produkcji, a wraz nimi ceny składanych urządzeń.

Samsung liderem na rynku składanych smartfonów

Natomiast wracając do wyników za 2023 rok, raczej nikogo nie powinno dziwić, że aktualnie niekwestionowanym liderem branży pozostaje firma Samsung z 66,4 procent udziału w rynku. Na drugim miejscu uplasował się Huawei z 11,9 procent i Xiaomi z 5,3 procent.

Co ciekawe, na 2024 rok eksperci przewidują potężną ekspansję Huawei, który ma zagarnąć dla siebie 19,8 procent rynku. Ma się to odbyć przede wszystkim kosztem mniejszych producentów, takich jak m.in. Oppo czy Vivo.

Zobacz: Europejski rynek smartfonów w 4Q2023. Honor wskoczył do TOP 5

Zobacz: Co trzeci użytkownik smartfonu ma iPhone'a. Samsung dał się pokonać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała), TrendForce

Źródło tekstu: TrendForce