Sprzęt Huawei i ZTE wkrótce zniknie z amerykańskiej infrastruktury

Huawei i ZTE na dobre znikną z amerykańskiej infrastruktury telekomunikacyjnej? FCC podjęło w tym kierunku konkretne działania.

Sytuacja panująca w USA w kontekście marek Huawei i ZTE zakrawa o lekkie kuriozum. Choć obydwaj producenci zostali okrzyknięci zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego i od kilku lat mają rangę niemalże wrogów publicznych numer 1 (tudzież numer 1 i 2, żeby zachować konsekwencję), ich sprzęt nadal jest wykorzystywany przez lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Ba, nadal mogą się w niego zaopatrywać - w oparciu o aktualne przepisy jest to całkowicie legalne.

Trudno nie dostrzec tutaj pewnego braku konsekwencji. Wydaje się on jeszcze bardziej oczywisty, kiedy weźmiemy pod uwagę naciski wywierane swego czasu przez USA na sojuszników, by ci pozbyli się ze swojej infrastruktury sprzętu Huawei. Rzeczony brak konsekwencji dostrzega także Federalna Komisja Łączności (FCC), Podjęła ona działania mające na celu wprowadzenie nowych reguł. które pozwolą zablokować zakupy sprzętu od dostawców "wysokiego ryzyka" oraz wymuszą na operatorach pozbycie się wykorzystywanych obecnie urządzeń. Aktualnie komisja jest na etapie konsultacji z podmiotami, które mogłyby zostać dotknięte planowanymi zmianami. Potrwają one miesiąc.

Kto najmocniej odczuje planowane zmiany? Przede wszystkim mniejsi operatorzy, szczególnie wrażliwi na kryterium ceny podczas rozbudowy swojej infrastruktury. To oni najchętniej sięgali po sprzęt Huawei, który był od zachodnich rozwiązań znacznie tańszy. Problem w o wiele mniejszym stopniu dotknie największych graczy na amerykańskim rynku, gdyż ich infrastruktura już teraz bazuje w większości na produktach Ericssona i Nokii.

