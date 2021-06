Omdia: Huawei dominuje na rynku infrastruktury

Huawei udowodnił, że umie sobie radzić mimo niesprzyjających warunków. Chiński producent jest największym producentem na rynku infrastruktury. Coraz lepiej radzi sobie też ZTE.

Huawei nauczył się już funkcjonować w świecie pełnym amerykańskich sankcji. Producent stał się kozłem ofiarnym jeszcze dla poprzedniego prezydenta USA. Mimo kolejnych kłód rzucanych pod nogi Huaweiowi, ten właśnie ma duży powód do radości. Analitycy z firmy Omdia wymienili największe firmy na rynku infrastruktury sieci. W pierwszym kwartale 2021 największym producentem był właśnie Huawei.

Na drugim miejscu znalazł się szwedzki Ericsson, natomiast trzecia była fińska Nokia. Na czwartej pozycji uplasował się chiński ZTE. Ta ostatnia firma poprawiła swój udział z 7,8% w analogicznym kwartale roku poprzedniego do 12,3%. W sektorze 5G również dominuje Huawei. O ile srebrny medal znowu ma Ericsson, to na trzecim stopniu podium jest ZTE. Tutaj ZTE poprawił wynik z 5,8% do 16,4%. Czwartym miejscem musiała zadowolić się Nokia. To kolejna dobra wiadomość dla Huaweia i ZTE w ostatnim czasie. Ostatnio na rozwój infrastruktury 5G Huaweia zgodę wydały Włochy.

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: gizmochina, wł