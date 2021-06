Huawei HiSilicon dalej będzie projektował Kiriny

Należący do Huaweia HiSilicon może znajdować się w trudnej sytuacji, ale nie zamierza on się poddawać. Tamtejsi specjaliści dalej będą projektować nowe układy.

O ile na rynku układów trwa kryzys, to powody do zadowolenia niewątpliwie ma tajwański MediaTek, który oficjalnie stał się największym projektantem na świecie. Na drugie miejsce spadł amerykański Qualcomm. Liczą się też Samsung i Apple, są oni jednak wyraźnie z tyłu. Jeszcze nie tak dawno do tej grupy pościgowej zaliczał się też Huawei HiSilicon. Potem jednak z wiadomych przyczyn HiSilicon spadł z 10% rynku do 2%. Amerykańskie sankcje sprawiają, że Huawei nie ma gdzie produkować swoich najnowszych układów. Chińskie fabryki SMIC są w stanie wyprodukować układy 14 nm, jednak najmocniejsze powstają w tajwańskim TSMC i koreańskim Samsungu. Równolegle do wysiłków SMIC, by też awansować do najwyższej ligi, Huawei rozwija projekt Tashan. Zakłada on, że Huawei sam doścignie w kilka lat TSMC i Samsunga. Najpierw jednak Huawei nauczy się wszystkiego o fabrykach o zera. Konkretnie zacznie on od najprostszych i najstarszych układów. Huawei nie ma zatem zamiaru zwalniać specjalistów od projektowania układów, nawet jeśli minie kilka lat nim będzie on umiał wyprodukować swoje układy.

O tym jak ciężko jest skompletować tam kompetentną ekipę przekonał się Oppo, który też chciał sam projektować układy. A specjaliści z HiSiliconu są najwyższej klasy - Kiriny toczyły równorzędną walkę z flagowcami Qualcommu. Huawei podjął zatem decyzję, że dalej będzie zatrudniał projektantów, a oni dalej będą pracować nad nowymi układami. Dzięki temu ciągle będą oni trzymali rękę na pulsie i kiedy będzie trzeba - stworzą znowu pierwszorzędnego Kirina.

