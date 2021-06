Huawei Watch 3 od 17 czerwca w Polsce [konkurs]

Dokładnie za tydzień, 17 czerwca 2021 roku, w Polsce ruszy przedsprzedaż nowych zegarków firmy Huawei z serii Watch 3. Z tej okazji producent przygotował konkurs dla fanów piłki nożnej, w którym wygrać można koszulki z autografem Roberta Lewandowskiego, ambasadora marki Huawei i kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to najnowsze flagowe smartwatche marki, działające w oparciu o system operacyjny HarmonyOS. Obra zostały zostały zaprezentowane 2 czerwca podczas globalnej premiery. Urządzenia, oprócz długiego czasu pracy na jednym ładowaniu i funkcji monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznej, wyposażone są w nowe funkcje, w tym mierzenia temperatury ciała, wykrywania upadku czy czujnik mycia rąk.

Zobacz: Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to pierwsze zegarki z HarmonyOS

Zobacz: Weź udział w konkursie piłkarskim i wygraj zegarek Huawei Watch 3 Pro

17 czerwca tego roku Huawei ogłosi szczegóły polskiej oferty dla obu najnowszych zegarków. W oczekiwaniu na ten dzień, fani marki i piłki nożnej mogą zawalczyć w konkursie o koszulki z podpisem Roberta Lewandowskiego. Aby je zdobyć, wystarczy w poście konkursowym pod tym adresem odpowiedzieć na pytanie: Jakie sytuacje sportowe powodują, że twój puls sięga zenitu?. Odpowiedzi można umieszczać w formie tekstu, grafiki, zdjęcia, wideo lub kolażu. Koszulką zostanie nagrodzonych 10 najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac. Konkurs potrwa do 16 czerwca 2021 roku.

Seria Huawei Watch 3 – świetny wygląd i wygoda

Smartwatche z najnowszej serii Huawei Watch 3 wyróżniają się eleganckim designem oraz mnogością inteligentnych funkcji, w tym nowościami, które nie były dostępne w poprzednich modelach marki. Tarcza zegarków z serii Watch 3 pokryta jest wysokiej jakości szkłem, a dzięki zastosowaniu nanopowłoki ochronnej, wyświetlacz jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców.

Zobacz: Huawei Watch GT 2 Pro - bardzo dobry i wytrzymały zegarek, ale niekoniecznie smartwatch

Zobacz: Huawei Watch GT 2e po trzech miesiącach testów. Sportowy zegarek dla ambitnych

Spód koperty w modelu Huawei Watch 3 Pro wykonany jest z przyjaznego dla skóry, ceramicznego materiału. Dzięki temu jego powierzchnia jest przyjazna w dotyku i gładka, co pomaga w stałym i dokładnym monitorowaniu tętna. Tarcza zegarka wykonana jest ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru, co gwarantuje najwyższą jakość i trwałość. Obrotowy pierścień 3D umożliwia wygodne i precyzyjne powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie opcjami menu.

Bateria w Watch 3 Pro działa nawet do 3 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra umożliwia do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach, zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20% i 15 godzin pracy w trybie LTE.

System HarmonyOS w najnowszej serii smartwatchy przynosi również nowy wygląd interfejsu wyświetlacza. Menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest proste i wygodne. Huawei Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych).

Jeszcze łatwiejsza komunikacja

Smartwatche z serii Watch 3 obsługują usługę eSIM, dzięki czemu użytkownik może korzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i w smartwatchu. Smartwatche obsługują również tryb SOS, dzięki któremu w nagłych przypadkach można połączyć się telefonicznie z lokalnymi służbami ratunkowymi. Urządzenia wyposażone są w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu podczas podróży, bez konieczności wyjmowania smartfonu.

W serii Watch 3 znajduje się również preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery, który umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzenie.

Zdrowie i kondycja pod kontrolą

Smartwatche z serii Watch 3 obsługują aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenia rejestrują kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro wyposażone są w precyzyjny czujnik, który wykrywa temperaturę skóry na nadgarstku oraz temperaturę otoczenia, dzięki czemu monitoruje zmiany temperatur i wyświetla przypomnienia, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia gorączki. Ponadto smartwatche wykrywają czynność mycia rąk i pomagają zadbać o odpowiedni czas wykonywania tej czynności, czyli co najmniej 20 sekund. Urządzenia obsługują także ulepszoną technologię TruSeen 4.5 z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także możliwość mierzenia poziomu stresu i jakości snu.

Zobacz: Meizu Watch ze Snapdragonem Wear 4100 i systemem Flyme ma przynieść rewolucję

Zobacz: Oppo Watch 2 coraz bliżej. Snapdragon Wear 4100 i Wear OS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei