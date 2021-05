Meizu Watch ze Snapdragonem Wear 4100 i systemem Flyme ma przynieść rewolucję

W Chinach miała miejsce premiera zegarka Meizu Watch. To dość ciekawy model, bo mimo wykorzystania Snapdragona Wear 4100 pracuje pod kontrolą własnego systemu producenta na bazie Androida. Firma wierzy, że jej zegarek zapoczątkuje rewolucyjne zmiany w sposobie używania smart urządzeń.

Z wyglądu Meizu Watch przypomina Apple Watcha, jak dziesiątki innych zegarków z Chin, jednak nie sposób mu odmówić pewnych atutów. Na kwadratowej, metalowo-ceramicznej kopercie z zaokrągleniami znajduje się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,7 cala i rozdzielczości 368 x 448 (326 pp), zdolny osiągać jasność 500 nitów. Ekran chroni szkło 2.5D Gorilla Glass, a użytkownik otrzyma na start ponad 100 tarcz w różnych stylach.

Zobacz: Huawei Watch 3 z Harmony OS na zdjęciach

Wewnątrz koperty o szerokości 46 mm znalazł się procesor Snapdragon Wear 4100, który powstał z myślą o zegarkach z Wear OS. Jednak w Meizu Watch znalazł się własny system producenta – Flyme for Watch – stworzony na bazie Androida 10. Zapewnia zgodność ze smartfonami z Androidem, iOS-em, ale także w przyszłości umożliwi działanie z HarmonyOS. Producent starał się, by jego zegarkowy system w jak największym stopniu przypominał wrażenia z używania smartfonu, a w porównaniu do czystego Androida naniesiono 300 usprawnień, m.in. wygodne sterowanie gestami. Jednocześnie Meizu wierzy, że Meizu Watch pozwoli użytkownikom w większym stopniu uniezależnić się od telefonów i jest to początek rewolucyjnych zmian.

Meizu Watch obsługuje eSIM, ma mikrofon i głośnik, co pozwala na prowadzenie rozmów VoLTE. W specyfikacji znalazł się również pulsometr, funkcja pomiaru nasycenia krwi tlenem SpO2, a także monitoring snu, stresu i ciśnienia atmosferycznego. Wbudowany GPS nie tylko ułatwia śledzenie aktywności w ponad 10 dyscyplinach, ale zapewnia też działanie funkcji lokalizacji członków rodziny i pomocy SOS. Smartwatch może być także używany jako kluczyk do inteligentnych samochodów. Jest w nim także NFC i system płatności Meizu Pay.

Akumulator o pojemności 430 mAh zapewnia do 33 godzin pracy z aktywnym eSIM-em. Zegarek można szybko podładować – 15 minut wystarczy, by zyskać 9 godzin pracy, a pełne naładowanie wymaga 45 minut ładowania.

Meizu Watch wszedł do sprzedaży w Chinach, gdzie został wyceniony na równowartość 865 zł.

Zobacz: Casio G-SHOCK GSW-H1000 to pierwszy smartwatch marki z Wear OS. Zapowiada się katastrofa...

Zobacz: TicWatch Pro 3 GPS: zegarek, dzięki któremu Wear OS wraca do gry

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Meizu/Weibo

Źródło tekstu: Fone Arena