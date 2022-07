Samsung nadal liderem, ale łapie zadyszkę. Walka o 3. miejsce trwa

Samsung już od wielu lat jest na szczycie listy wśród producentów smartfonów. To z jego fabryk wychodzi najwięcej telefonów. Nie inaczej jest tym razem, choć widać, że Koreańczycy łapią zadyszkę.

Nie jest żadną tajemnicą, że Samsung produkuje i sprzedaje najwięcej smartfonów na rynku. To się nie zmieniło w najnowszym zestawieniu przygotowanym przez IDC. Można natomiast zobaczyć, że lider ma coraz większe problemy. Ciekawie prezentuje się też walka o trzecią pozycję. Nadal okupuje ją Xiaomi, lecz już teraz może poczuć na plecach oddech konkurencji.

Samsung nadal pierwszy ale ma problemy

Największą część rynku w kwestii produkcji smartfonów okupuje Samsung. W pierwszym kwartale 2022 roku producent z Korei Południowej dostarczył 73,6 milionów urządzeń, co daje 23,4% udział w rynku. Nadal robi to wrażenie, lecz jest to wynik niższy o prawie 900 tysięcy jednostek w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku. To kolejne potwierdzenie, że branża jest w odwrocie, a Samsung jest jednym z pierwszych producentów, który to odczuł. Wcześniej informowaliśmy o tym, że Koreańczykom zalega w magazynach 50 milionów urządzeń. W związku z tym producent dostarczy na rynek mniej smartfonów niż w tym roku planował.

Na drugim miejscu bez zaskoczeń. Zacięta walka o trzecie

Na drugim miejscu, również niezmiennie, znajduje się Apple. Gigant z Cupertino w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczył na rynek 56,6 miliona iPhone'ów, co daje im udział na poziomie 18%. Apple jest jedynym producentem uwzględnionym w zestawieniu, który zwiększył swoją produkcję w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.

Trzecie miejsce okupuje Xiaomi z wynikiem 39,9 milionów smartfonów 12,7% udziałem w rynku. Chiński producent może już poczuć na swoich plecach oddech OPPO i Vivo, które dostarczyły kolejno 27,4(8,7%) i 25,3(8,1%) milionów urządzeń.

