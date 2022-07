Samsung już produkuje układy 3 nm, ale bardzo mało

Samsung produkuje już układny 3 nm, ale nie ma co spodziewać się rewolucji. To bardzo małe i limitowane partie.

Ostatnio informowaliśmy, że Samsung już niedługo zacznie produkcję układów 3 nm. Koreańskiemu producentowi naprawdę bardzo zależało, by wyprzedzić w tym względzie rywali z TSMC. Póki co bowiem to Samsung musi gonić swoich rywali. Nic dziwnego, że potrzebuje on czasu na udoskonalenie swojej technologii.

Układy 3 nm Samsunga tylko dla kilku klientów

Samsung zresztą niespecjalnie ukrywa o co tu chodzi. Po pierwsze produkcja odbywa się w fabryce w Hwaesong, a nie w tej w miejscowości Pyeongtaek. Na czym polega różnica? Ta pierwsza fabryka zajmuje się właśnie prototypami, udoskanalaniem i produkcją małych partii. To ta druga odpowiada za produkcję masową.

Pierwszymi klientami Samsunga na uklady wykonane w technologii 3 nm są chińskie przediębiorstwa z branzy kryptowalut. Ostatnio jednak ten rynek jest... dość mocno niepewny. Koreańczycy zdają sobie sprawę, że trzeba będzie znaleźć nowych klientów i jak najszybciej udoskonalić rodzimy proces 3 nm. Obecnie produkcja jest bardzo niewielka i ogarnicza się do ekstremalnie małych partii. Na zwiększenie produkcji musimy poczekać do ewentualnego udoskonalenia projektu.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: nikkei