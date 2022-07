Samsung Electronics chwali się wynikami za ostatni kwartał

Samsung Electronics przedstawił swoje wyniki kwartalne. Jest lepiej niż przed rokiem, ale słabiej niż w pierwszym kwartale 2022.

Ostatnio informowaliśmy, ze koreańska agencja Yonhap ujawniła nieoficjalne jeszcze wyniki finansowe Samsunga. Dowiedzieliśmy się wtedy, że Samsung sprzedaje mniej telefonów, mniej artykułów AGD i mniej wyświetlaczy. Udało się jednak zanotować zyski dzięki dużym zyskom w segmencie układów. Tutaj Samsung dużo zawdzięcza dużemu zamówieniu Qualcommu na flagowe układy Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung prezentuje wstępne wyniki

Niestety dokładny rozkład wyników finansowych Samsung Electronics ogłosi dopiero pod koniec lipca. Dzisiaj poznaliśmy jednak najważniejsze ogólne wyniki tej części czebolu.

Samsung w drugim kwartale 2022 zanotował przychody w wysokości 77 bilionów wonów. To około 277 miliardów złotych. Zyski koreańskiej firmy wyniosły natomiast 14 bilionów wonów. To około 59,6 miliarda złotych. To dużo lepiej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dokładnie o 22% w przypadku przychodów i o 12% w przypadku zysków. To jednak słabsze wyniki niż w pierwszym kwartale 2022.

Nadchodzące miesiące wcale nie będą łatwe, jednak Samsung planuje umocnić swoją pozycję jako producent układów mobilnych i sprzedawca flagowych smartfonów.

