Gdyby nie sankcje, Huawei byłby największym producentem smartfonów

Jak potoczyłyby się dzieje rynku mobilnego, gdyby nie sankcje Donalda Trumpa? Pewnie największym producentem smartfonów na świecie byłby Huawei

Kiedy w 2016 przedstawiciele Huaweia ambitnie zapowiadali, że za kilka lat przegonią Samsunga, to traktowano to jak typowy PR. Mało kto brał to wtedy jako wizję przyszłości. A jednak Huawei z każdym kwartałem wspinał się coraz wyżej. W końcu w 2020 Huawei przez jeden kwartał faktycznie był największym producentem smartfonów na świecie.

Huawei byłby teraz największym producentem, a Samsung by się zwijał

Szybko jednak Huawei zaczął tracić i teraz jest poważnie rozważaną opcją tylko na rynku chińskim. Na rynku mobilnym Huawei bardziej skupia się teraz na tabletach i zegarkach. Huawei pojawił się też z sukcesem w wielu innych branżach - rozwiązania dla górnictwa, rolnictwa czy samochodów elektrycznych.

Wszyscy wiemy co się wtedy stało. Na mocy sankcji USA Huawei stracił możliwość korzystania z usług mobilnych Google. A poza Chinami są one właściwie koniecznością. Według zdecydowanej większości klientów. Naprawdę bardzo ciężko jest sprzedać smartfon bez nich.

Richard Yu z zarządu Huaweia wprost powiedział, że gdyby nie sankcje, to Huawei i Apple rozdawaliby karty na rynku smartfonów, a Samsung zostałby w Korei Południowej i USA. I trzeba przyznać, że... Yu ma rację. Przypomnijmy sobie jak wyglądał rynek w 2019. Samsung powoli był wypierany z Europy przez Huaweia, tak jak z Indii przez Xiaomi. Wyjątkami były patriotyczna Korea Południowa i USA, gdzie bardzo ciężko o większość chińskich modeli. Jak już to najłatwiej o... OnePlusa.

Wojna handlowa między Chinami i USA ma jednak na swoim koncie wiele ofiar. W świecie smartfonów ucierpiały ZTE i Huawei, ale nie przez smartfony. Wszyscy wiedzieli, że powodem były sukcesy w branży infrastruktury sieci. Tam nie działają Oppo czy Xiaomi, dlatego nikt ich nie niepokoił. W USA natomiast wojna handlowa do krytycznej sytuacji doprowadziła dużą część rolników z branży soi.

