Producenci smartfonów w odwrocie. Dane są bezlitosne

Już od jakiegoś czasu można usłyszeć, że producenci smartfonów sprzedają coraz mniej urządzeń mobilnych. Raport Counterpoint zdaje się to potwierdzać. Sytuacja okazuje się być gorsza niż można było przypuszczać.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Samsung ma problemy ze sprzedażą swoich urządzeń. Około 50 milionów smartfonów zalega im w magazynach. W związku z tym producent zdecydował się na zmniejszenie liczby produkowanych egzemplarzy. Na początku roku firma zakładała, że aby zaspokoić potrzeby konsumentów, będzie musiała dostarczyć około 270 milionów urządzeń. O ile nic się nie zmieni, Samsung wyprodukuje ich o 30 milionów mniej.

Kryzys odczują wszyscy producenci

Okazuje się, że problemy Samsunga to jedynie wierzchołek góry lodowej. Raport Counterpoint wskazuje, że na całym świecie ludzie kupują coraz mniej smartfonów. Co więcej, pierwszy raz od czasu początków pandemii, miesięczna sprzedaż telefonów spadła poniżej 100 milionów. To mocny cios dla branży.

W maju sprzedano łącznie 96 milionów smartfonów. Jest to drugi z rzędu miesięczny spadek. Prawdziwy kryzys nastąpił wraz z początkiem pandemii w 2020 roku. Zamknięte granice i fabryki oraz problemy z dostawami skutecznie zmniejszyły liczbę wyprodukowanych i sprzedanych urządzeń mobilnych. Już pod koniec 2020 roku sytuacja wyglądała już dużo lepiej. Wszystko wskazywało na to, że liczba sprzedanych smartfonów powoli wróci do stanu sprzed pandemii.

Eksperci dopatrują się przyczyn tego zjawiska w nadal trwających problemach z ciągłością łańcucha dostaw. Wpływ na sytuację na pewno ma aktualnie trwająca wojna na Ukrainie. Winę za stan rzeczy ponosi również pędząca inflacja. Konsumentów nie zachęcaja do zakupów elektroniki coraz wyższe ceny w sklepach . Producenci smartfonów po części sami są też odpowiedzialni. Segment najtańszych smartfonów tj. do 500 złotych już praktycznie nie istnieje. Coraz ciężej znaleźć też coś w cenie do tysiąca złotych.

Zobacz: Telefon do 500 zł - TOP 5 na czerwiec 2022

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na czerwiec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint