Telefon do 500 zł - TOP 5 na czerwiec 2022

Jaki jest najlepszy telefon do 500 zł? Wybieramy 5 modeli na czerwiec 2022. To wbrew pozorom nie jest proste zadanie, bo producenci zdają się pamiętać jedynie o znacznie droższych modelach.



Rynek smartfonów jest na tyle różnorodny, że każdy powinien być w stanie znaleźć w nim coś dla siebie. Niezależnie czy jesteś fanem drogich flagowców, które zapewniają wysoką jakość w każdej kategorii, dzięki czemu są bardzo uniwersalne, czy szukasz smartfona najlepszego w danej dziedzinie. Wymarzony model możesz dostać w niemal każdym sklepie z elektroniką.

Ceny smartfonów idą w górę, zatem w podanym przedziale cenowym nie znajdziemy już zbyt wielu modeli. Znajomym zwykle doradzamy, że z budżetem 500 złotych często lepiej jest kupić używkę na aukcji niż iść do sklepu po coś nowego. Jeszcze kilka lat temu zdarzały się tanie perełki, lecz kompromisy, na które muszą pójść producenci smartfonów, by utrzymać niską cenę są coraz bardziej zauważalne i dotkliwe.

Nie chcesz wydawać kroci na smartfony z najwyższej półki cenowej i zależy ci jedynie na najbardziej podstawowych funkcjach? W takim razie ta lista jest stworzona dla ciebie. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że wybór w tym przedziale cenowym z roku na rok będzie coraz uboższy. W tym rankingu znajdą się pozycje w cenie do 500 złotych, które poleca nasza redakcja.

Jak wybieraliśmy?

Przeanalizowaliśmy aktualny dostępny na rynku asortyment, z którego udało nam się wybrać pięć sensownych pozycji w cenie nieprzekraczającej 500 złotych. Oprócz tego, z podanych modeli wyłoniliśmy jedną pozycję, która jest według nas najlepsza i przyznaliśmy jej wyróżnienie „Wybór Redakcji”. Jeżeli nie chcesz przepłacać za smartfona, to ten ranking jest zdecydowanie dla ciebie.

Jak sama nazwa wskazuje, głównym kryterium wyboru jest tutaj cena. W tym rankingu znajdą się wyłącznie urządzenia, których cena wynosi około 500 złotych (z minimalnym poślizgiem). W dodatku ważnym aspektem dla nas jest dostępność modelu. Każdy smartfon w tym rankingu jest łatwo dostępny w większych sklepach z elektroniką.

Oczywiście bardzo ważną rolą w wyborze nadal jest opłacalność, czyli stosunek jakości do ceny, choć w przypadku smartfonów do 500 złotych trzeba mieć świadomość, że producenci musieli pójść na wiele ustępstw, by obniżyć koszty produkcji.

Tradycyjnie oddajemy do waszej dyspozycji ankietę i komentarze. Bardzo chętnie zapoznamy się z waszym zdaniem, który z wymienionych smartfonów byłby waszym wyborem. A może macie całkowicie innego faworyta, który nie znalazł się na naszej liście?

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon w cenie do 500 złotych? (czerwiec 2022) Alcatel 1S (2021) Motorola Moto E20 Realme C11 (2021) Cubot P30 Vivo Y11S

