Samsung Galaxy Z Flip3 w tym kraju nie daje szans innym smartfonom

Jest kraj, w którym najlepiej sprzedającym się smartfonem w trzecim kwartale 2021 roku był Samsung Galaxy Z Flip3. To kraj, w którym udział Samsunga w rynku wynosi aż 85%. Tak, dobrze myślicie – tym krajem jest Korea Południowa.

Rynek smartfonów w Korei Południowej jest zdominowany przez jednego producenta, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Tym producentem jest oczywiście Samsung, który – według Counterpoint Research – miał w trzecim kwartale tego roku udział w tym rynku na poziomie 85%, co stanowi wzrost zarówno w stosunku do drugiego kwartału roku (71% rynku) i trzeciego kwartału 2020 roku (72% rynku). Jedną z przyczyn takiego stanu jest wycofanie się firmy LG z rynku smartfonów.

TOP10 smartfonów w Korei Południowej

Lista TOP10 najlepiej sprzedających się smartfonów w Korei Południowej w 3Q2021 to chyba najnudniejsza lista tego typu. To dlatego, że 9 pozycji zajmuje tu Samsung, a tylko na 9. miejsce wkradł się iPhone 12 firmy Apple. Natomiast liderem południowokoreańskiego rynku okazał się składany Z Flip3 5G. Na podium znalazły się też modele Galaxy S21 5G i Galaxy A32.

