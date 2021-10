Samsung, Apple i Xiaomi na podium globalnego rynku smartfonów w 3q2021 wg Canalys

W trzecim kwartale 2021 roku dostawy smartfonów na światowe rynki zmalały o 6%, co ma związek przede wszystkim z niedoborem komponentów. Niemal połowa globalnego rynku została opanowana przez trzech czołowych producentów, firmy Samsung, Apple i Xiaomi.

Głód chipsetów naprawdę nadszedł. Branża smartfonów stara się zmaksymalizować produkcję urządzeń najlepiej jak potrafi. Po stronie podaży producenci chipsetów zwiększają ceny, aby zniechęcić do nadmiernego zamawiania, próbując wypełnić lukę między popytem a podażą. Ale mimo to niedobory nie złagodzą się aż do 2022 roku. W rezultacie tego, a także z powodu wysokich kosztów globalnego frachtu, marki smartfonów niechętnie podniosły ceny detaliczne urządzeń.