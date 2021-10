Samsung Electronics potwierdza: 3Q2021 był udany

Samsung Electronics ogłosił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku. Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień były dla Koreańczyków rekordowe pod względem osiągniętych przychodów oraz niemal równie dobrym pod względem osiągniętego zysku operacyjnego.

Samsung Electronics w trzecim kwartale tego roku osiągnął całkowity przychód w wysokości 73,98 bln wonów (63,26 mld dolarów), co stanowi wzrost o 10% rok do roku. Zysk operacyjny urósł przez kwartał o 26%, osiągając 15,82 bln KRW (13,53 mld USD) – to drugi najlepszy wynik w historii koreańskiej firmy.

Zgodnie z oczekiwaniami, zyski Samsunga były napędzane działaniami w zakresie półprzewodników. Pomógł w tym zwiększony popyt na centra danych i serwery w chmurze. Całkowita sprzedaż w dziale półprzewodników wyniosła 26,41 bln KRW (22,58 mld USD), co stanowi poprawę o 16% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Zysk operacyjny działu wyniósł 10,06 bln KRW (8,60 mld USD).

Wzrost odnotował także dział związany z wyświetlaczami, wypracowując przychód w wysokości 8,86 bln KRW (7m58 mld USD) przy zysku operacyjnym 1,49 bln KRW (1,27 mld USD). Ogólne zyski z wyświetlaczy poprawiły się w porównaniu z wcześniejszym kwartałem, głównie ze względu na silną sprzedaż małych i średnich paneli OLED. Duże wyświetlacze nie sprzedawały się dobrze.

Dział IT & Mobile Communications osiągnął przychód w wysokości 28,42 bln KRW (24,30 mld USD) oraz zysk operacyjny na poziomie 3,36 bln KRW (2,87 mld USD).

Ogólny popyt rynkowy wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem ze względu na łagodzenie wpływów COVID-19. Pomimo ograniczeń podaży komponentów w całej branży, biznes komunikacji mobilnej odnotował wzrost przychodów w stosunku do drugiego kwartału. Sprzedaż smartfonów wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem dzięki silnej sprzedaży flagowych modeli, w tym Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3, a także ulepszonej gamie na rynku masowym. Produkty ekosystemu urządzeń, takich jak elektronika noszona, również kontynuowały rozwój. Podczas gdy zwiększone inwestycje marketingowe dla kategorii składanych urządzeń miały pewien wpływ na rentowność, spółka uzyskała solidną dwucyfrową marżę zysku operacyjnego.

Dział Elektroniki Użytkowej osiągnął przychód w wysokości 14,10 bln KRW (48,15 mld USD) oraz 0,67 bln KRW (2,29 mld USD) zysku operacyjnego. Pomimo silnej sprzedaży telewizorów klasy premium i produktów AGD na zamówienie, Samsung odnotowała niższe zyski zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku, ze względu na znaczny wzrost kosztów materiałów i logistyki.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Samsung