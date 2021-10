Kup telewizor Samsung Neo QLED, zyskasz nawet 2000 zł

Samsung przypomina o promocji „Neo QLED zwrot na konto”, dzięki któremu można otrzymać nawet 2000 zł zwrotu za zakup telewizora Neo QLED. Ofertą obowiązuje do 7 listopada, objęte są nią modele 4K i 8K z tej serii o przekątnej od 50 do 85 cali.

Samsung ogłosił swoją promocję miesiąc temu. Wkrótce się kończy, a ponieważ to interesująca okazja, producent przypomina o jej zasadach.

Jak ujawnił producent, wśród osób, które do tej pory skorzystały z promocji, największą popularnością cieszyły się telewizory Neo QLED o przekątnej 65” i większej – stanowiły one ponad 78 proc. sprzedanych w trakcie promocji telewizorów. Zdaniem Samsunga potwierdza to zauważalny do kilku lat trend, że Polacy coraz chętniej wybierają duże ekrany. Jeszcze w 2019 roku telewizory o wielkości 65 cali stanowiły 10 proc. sprzedaży, w 2020 – 16 proc. Biorąc pod wagę tę dynamikę, producent szacuje, że w tym roku będzie to już ponad 20 proc.

Telewizory Neo QLED to tegoroczna nowość koreańskiego producenta. Samsung wykorzystał w nich technologię Quantum Dot i nowy rodzaj podświetlenia Quantum Mini LED. Ma to zapewniać wyższy poziom jasności, odwzorowania kolorów i czerni. Za jakość obrazu odpowiada procesor AI Neo Quantum oraz sztuczna inteligencja.

Jak dostać 2000 zł zwrotu za telewizor Neo QLED?

Żeby skorzystać z promocji, wystarczy dokonać zakupu wybranego telewizora Neo QLED w terminie do 7 listopada 2021 roku. Jeżeli został już kupiony, ale nie wcześniej niż dwa tygodnie temu, to wciąż można skorzystać ze zwrotu.

Po zakupie należy zostawić opinię o produkcie na specjalnej stronie promocyjnej, stronie sklepu, na której został zakupiony TV lub na stronie przeglądarki cenowej. Pozostawiona opinia powinna być opisana hasztagiem #AkcjaKorzyscWKazdymCalu.

W następnym kroku trzeba dokonać rejestracji na dedykowanej stronie: neoqled-promocja.samsung.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wskazana w regulaminie promocji kwota zwrotu zostanie wypłacona na podany numer rachunku bankowego.

Lista modeli objętych promocją:

QE50QN91AATXXH – 500 zł zwrotu,

QE55QN85AATXXH – 500 zł zwrotu,

QE65QN85AATXXH – 500 zł zwrotu,

QE55QN91AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE55QN95AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE65QN90AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE65QN91AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE65QN95AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE75QN85AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE75QN91AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE75QN95AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE85QN85AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE55QN90AATXXH – 1000 zł zwrotu,

QE65QN800ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE65QN900ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE75QN800ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE75QN900ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE85QN800ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE85QN900ATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE85QN90AATXXH – 2000 zł zwrotu,

QE85QN95AATXXH – 2000 zł zwrotu.

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie i na stronie:

neoqled-promocja.samsung.pl

