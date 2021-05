Telewizory Samsung Neo QLED 8K można już kupić w Polsce. Oto ich ceny

QN800A i QN900A to tegoroczne modele telewizorów z serii Samsung Neo QLED, które trafiły na polski rynek. Urządzenia te są efektem połączenia technologii QLED z nowym podświetleniem Quantum Mini LED, którym towarzyszy autentyczna rozdzielczość 8K.

Wysoką jakość obrazu osiągnięto w najnowszych telewizorach między innymi dzięki nowemu procesorowi AI Neo Quantum 8K oraz sztucznej inteligencji. Jej działanie jest wielotorowe – opiera się na 16 sieciach neuronowych, z których każda jest wyspecjalizowana do wąskich zadań związanych z obróbką obrazu, dźwięku i innych funkcji telewizora. Każda z sieci ma swój obszar specjalizacji.

W telewizorach Samsunga nie zabrakło również ulepszeń w zakresie audio, takich jak Q-Symphony, Dźwięk Podążający za Obiektem Pro (QN900A) czy Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni. Dzięki nim widzowie mogą liczyć na prawdziwie kinowe wrażenia w domu, do czego przyda się także duży rozmiar ekranu: 65", 75" lub 85".

Codzienne korzystanie z telewizorów Samsung Neo QLED 8K powinno być przyjemnością również za sprawą dodatkowych funkcji, takich jak PC na Ekranie TV czy Multi View, a także dzięki bogatej ofercie aplikacji VoD. Wśród nowości dla graczy między innymi Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+, nowy Panel Gracza oraz Ultra Szeroki Widok w Grach.

Do telewizorów QN900A i QN800A dołączono moduł One Connect Pro, który pozwala ukryć przewody i zapanować nad plątaniną kabli. Teraz można go umieścić nie tylko obok telewizora czy w szafce, ale także przymocować do stopy telewizora. Daje to jeszcze więcej swobody w aranżacji przestrzeni wokół największego domowego ekranu.

Dostępność i ceny

Telewizory Samsung Neo QLED 8K z serii QN800A i QN900A są dostępne między innymi w sieciach sklepów Media Expert, Media Markt oraz Neonet. Ceny urządzeń kształtują się następująco:

Samsung QN800A 65" - 12999 zł ,

, Samsung QN800A 75" - 17999 zł ,

, Samsung QN800A 85" - 23999 zł ,

, Samsung QN900A 65" - 19999 zł ,

, Samsung QN900A 65" - 29999 zł ,

, Samsung QN900A 85" - 39999 zł.

Źródło tekstu: Samsung