Hisense to telewizory laserowe z wysoką jakością obrazu

Firma Hisense to pionier w dziedzinie telewizji laserowej, który jako pierwszy wprowadził na rynek rozwiązanie Laser TV, czyli produkt z funkcjami projektora krótkiego rzutu, a takze systematycznie pracuje nad ulepszaniem tej technologii.

Innowacyjność silnie wpisuje się w DNA marki Hisense. Firma od ponad 50 lat konsekwentnie pracuje nad badaniami i rozwojem urządzeń elektronicznych, a jej głównym celem jest kreowanie trendów w tej dziedzinie. Misją Hisense jest dostarczanie nowoczesnych produktów o najwyższej jakości w przystępnych cenach, które będą uławiać codzienność i podnosić jakość życia konsumentów.

Hisense Laser TV

Hisense jako pierwszy na świecie w 2014 roku wprowadził Laser TV na rynek telewizorów komercyjnych. Firma nieustannie pracuje nad rozwojem tej technologii i wierzy, że to jedno z najdoskonalszych rozwiązań wyświetlania obrazu.

Laser TV to laserowy telewizor, w którego skład wchodzi projektor o ultrakrótkim rzucie i wysokiej jakości ekran 4K, eliminujący światło otoczenia. Opatentowana przez Hisense technologia źródła laserowego równomiernie emituje światło i kolory na ekran, aby wyświetlać płynne i szczegółowe obrazy w dowolnym oświetleniu. Telewizory Hisense umożliwiają także oglądanie komfortowe wielkoformatowego ekranu z bliskiej odległości, dzięki czemu widz może poczuć się jak w kinie. Wyjątkowości doświadczenia dopełnia kinowa technologia audio. Dzięki temu, że obraz na ekranie jest odbijany, a nie bezpośrednio wyświetlany w kierunku oczu, Laser TV jest przyjazny dla wzroku i mniej męczy oczy nawet podczas długich seansów.

Hisense 100L5 4K Smart Laser TV – kino na wyciągnięcie ręki

Aktualnie w Polsce można kupić między innymi model 100L5 4K Smart Laser TV, kosztujący 19999 zł. Wyróżnia się on jednym z największych ekranów wśród telewizorów laserowych, o przekątnej obrazu 100 cali (2,5 metra). Producent zastosował w nim laser wspomagany własną technologią X-Fusion Laser Light Engine, która dzięki temu, że wykorzystuje niebieskie światło źródła laserowego, zapewnia najbardziej precyzyjną jakość obrazu. Telewizor obsługuje także obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD z HDR, oferując tym samym 8 milionów pikseli na ekranie i gwarantując szczegółowy obraz.

Model jest wyposażony dodatkowo w technologię MEMC, która zapewnia większą płynność wyświetlanego obrazu, oraz Wide Color Gamut, poszerzającą gamę kolorów na ekranie. Maksymalna luminancja w tym modelu wynosi 2700 ANSI lumenów. Telewizor został wyposażony w system audio Dolby Atmos, który dopełnia wyjątkowości doświadczenia z oglądania. Funkcja Smart oferuje klientom dostęp do najpopularniejszych aplikacji, w tym Netflix, YouTube i Amazon Prime Video.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej czasu spędzamy przed ekranami urządzeń, wielkoformatowe telewizory stają się coraz bardziej popularne. Rynek dużych przekątnych TV rośnie w bardzo szybkim tempie rok do roku – pierwszy kwartał 2021 roku w segmencie +70” urósł ilościowo o ponad 90% (prawie podwójnie w stosunku do zeszłego roku). Hisense wpisując się w te trendy i dostarcza swoje modele Laser TV w rozmiarach 88” i 100” oraz planuje dalej poszerzać swoje portfolio w tym zakresie.

Produkty Hisense na polskim rynku

Portfolio produktów Hisense na polskim rynku systematycznie powiększa się. Klienci w Polsce mogą kupić telewizory marki, w tym modele LED i Laser TV, a także sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki czy pralki) w salonach Media Expert i na mediamexpert.pl.

Historia marki Hisense na świecie

Hisense to chińskie, międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego produkty są dostępne na sześciu kontynentach. W języku chińskim słowo „Hisense” oznacza „dwie rzeki wpadające do morza” lub „zaufanie bez granic”. Początki marki sięgają 1969 roku, wtedy właśnie rozpoczęto produkcję odbiorników radiowych w nowo założonej fabryce No.2 Radio Factory w Qingdao. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy było poszerzenie w 1996 roku portfolio o klimatyzatory, a rok później o telewizory. W 2002 roku do oferty włączono chłodziarko-zamrażarki, a w następnych latach inne sprzęty AGD i RTV, w tym lodówki, pralki, piekarniki, tablety i smartfony.

Hisense ma swoje oddziały aż w 54 państwach na całym świecie i zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników, z czego 6 tysięcy osób pracuje w 16 nowoczesnych centrach badań i rozwoju. W 2018 roku Hisense został właścicielem firmy Gorenje, czołowego producenta AGD w Europie i tym samym poszerzył portfolio swoich produktów oferując wysokiej klasy sprzęty AGD i RTV.

Źródło tekstu: Hisense