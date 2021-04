Samsung wprowadza do Polski projektor The Premiere i telewizor The Terrace

The Premiere, The Terrace, The Sero i The Serif – to nazwy projektora oraz telewizorów Samsunga na 2021 rok, które debiutują na polskim rynku. Wszystkie nowości gwarantują wysoką jakość obrazu, a także dźwięku.

Domowe kino z potrójnym laserem

Projektory laserowe The Premiere to najnowsza propozycja firmy Samsung dla fanów prawdziwie kinowych wrażeń w domu. Oferują niesamowitą jakość, dzięki której widzowie mogą liczyć na jasny obraz i widowisko wielkiego formatu. Wykorzystując Technologię Potrójnego Lasera w modelu LSP9T, projektor pozwala osiągnąć kinowe doświadczenia, zgodne z wizją reżysera. Udało się je uzyskać dzięki wsparciu HDR10+ oraz funkcji Filmmaker Mode. W dodatku niezależnie od tego, w którym miejscu usiądziemy, nawet 130-calowy ekran pozwoli całkowicie zanurzyć się w oglądane treści. Z kolei rozdzielczość 4K zapewni niesamowicie wyraźny obraz i szeroką paletę barw.

Co ważne, projektor może służyć do oglądania praktycznie o każdej porze dnia. Jasność 2800 ANSI lumenów zapewnia dostateczną ilość światła, dzięki czemu nawet oglądając film w słoneczny dzień, można dostrzec najdrobniejsze szczegóły – i to bez potrzeby zasłaniania okien.

Zaletą The Premiere jest także jego kompaktowość i minimalistyczny design. Dzięki temu projektor nie tylko świetnie wtapia się we wnętrze, lecz także jest gotowy, aby pełnić rolę centralnego punktu w domu. Ultrakrótki rzut pozwala ustawić urządzenie bardzo blisko ściany, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Ponadto to także świetna opcja na rodzinne seanse, gdyż dzięki wbudowanym czujnikom projektor wie, kiedy ktoś, na przykład dziecko, jest w pobliżu i obniża jasność lasera, by chronić ich oczy.

Wrażenia wizualne uzupełnia dźwięk przestrzenny. Projektor laserowy ma 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. Widzowie znajdą tu także technologię Acoustic Beam, która potęguje wrażenia dźwięku panoramicznego. Tym samym projektor zapewnia jedne z najlepszych wrażeń kinowych wśród urządzeń tego typu dostępnych na rynku.

Laserowy projektor The Premiere dostępny jest w dwóch wersjach – 130-calowy LSP9T za 27999 zł i 120 calowy LSP7T za 14999 zł.

The Terrace – telewizor do oglądania na zewnątrz

Ostatni rok to dla wielu osób całkowita zmiana stylu życia, które bardziej niż kiedykolwiek skupia się wokół domu. Tym samym, coraz większego znaczenia zaczęły nabierać przestrzenie na zewnętrz, czyli balkony, tarasy czy domowe ogródki, które pozwalają złapać dystans na świeżym powietrzu. Spełniając pragnienia użytkowników, którzy chcieliby doświadczać rozrywki kinowej „pod chmurką”, Samsung zaprezentował telewizor The Terrace.

To pierwszy taki telewizor, przeznaczony do oglądania na zewnętrz, który oferuje niesamowitą jakość obrazu, dźwięk oraz inteligentne funkcje, dotychczas zarezerwowane tylko do pomieszczeń. The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady, w ramach uzyskanego certyfikatu IP55. Ponadto telewizor został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiega odbiciom światła, dzięki czemu filmowej rozrywki można doświadczać także w ciągu dnia. Jasność o wartości 2000 nitów oraz jakości obrazu QLED 4K sprawią, że świetnie sprawdzi się w każdych warunkach. Montaż, jako podłączenie do sieci kablowej i Wi-Fi odbywają się bezproblemowo.

The Terrace dostępny jest w wersji 55, 65 i 75 cali. W Polsce będzie go można kupić od maja tego roku.

The Sero, czyli mobilne doświadczenia na dużym ekranie

W portfolio telewizorów Lifestyle, każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego w tym roku Samsung udoskonalił także telewizor The Sero. To niezwykłe urządzenie, które dostosowuje się do naszych ulubionych treści, umożliwiając wyświetlanie ich z odpowiedniej perspektywy. Gdy połączymy telewizor ze smartfonem, obrotowy ekran będzie automatycznie odwzorowywał jego położenie, zmieniając orientację z pionowej na poziomą – i odwrotnie. Dzięki tej funkcji, The Sero jest obecnie najlepszym telewizorem do wyświetlania treści prosto ze smartfonu czy przeglądania mediów społecznościowych. Wystarczy tylko raz dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy ekranu, a funkcja Dotknij i Wyświetl od razu zduplikuje treści na telewizor.

The Serif: perfekcja w wydaniu 360°

W ofercie unikatowych urządzeń Samsung, znajdzie się coś specjalnego dla miłośników designu. Także dla tych, którzy poszukują ekranu, który można postawić praktycznie w dowolnym miejscu. Taki jest właśnie telewizor The Serif, który prezentuje się pięknie zarówno z przodu, z tyłu, jak i z boku. Patrząc z profilu, przypomina kształtem literę „I”, co daje efekt idealnej symetrii. Ponadto wyposażono go w elegancki, metalowy stojak, który idealnie pasuje do nowoczesnej ramki i pozwala wyeksponować ekran we wnętrzu. Jednak The Serif równie dobrze będzie wyglądał w mniejszej przestrzeni, stojąc na biurku czy na komodzie.

Telewizor sprawdzi się nie tylko jako ozdoba salonu, lecz przede wszystkim – podczas oglądania filmowych maratonów. Oferuje rozdzielczość 4K i zalety telewizorów QLED, czyli piękne nasycone kolory (100% Natężenia Kolorów), HDR10+ czy Procesor Quantum 4K. Występuje w trzech rozmiarach – 43”, 49” i 55” i dwóch wariantach kolorystycznych: białym i niebieskim.

