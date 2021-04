Samsung Galaxy S20 FE 4G dostanie Snapdragona - to już oficjalne

Samsung potwierdził, że już wkrótce na rynek trafi Samsung Galaxy S20 FE 4G wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865.

Pisaliśmy o tym raz, będziemy pisać do skutku: Samsung Galaxy S20 FE to najlepszy smartfon 2020 roku. Zresztą uważamy tak nie tylko my, ale także nasi czytelnicy. O gorącym przyjęciu tego modelu zadecydowało kilka czynników, ale przede wszystkim to, co w smartfonach Koreańczyków widujemy zdecydowanie zbyt rzadko: rewelacyjny wręcz stosunek jakości do ceny.

Jak się okazuje, już niedługo na rynek trafi kolejny wariant tego cenionego urządzenia. Informacje opublikowane na szwedzkiej stronie producenta potwierdzają, że niedługo zobaczymy Samsunga Galaxy S20 FE 4G wyposażonego w procesor Qualcomm Snapdragon 865.

"Nowy" model ma zastąpić dotychczasowego Samsunga Galaxy S20 FE 4G wyposażonego w Exynosa 990 4G. Zastosowany SoC będzie w zasadzie jedyną różnicą między urządzeniami, a reszta specyfikacji pozostanie bez zmian. Oznacza to, że na pokładzie nadal znajdziemy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5" oraz odświeżaniu 120 Hz, potrójny aparat z sensorem 48 MP czy akumulator o pojemności 4500 mAh.

Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy nowy wariant Samsunga Galaxy S20 FE 4G trafi do sprzedaży oraz czy będzie dostępny w Polsce. Te szczegóły poznamy zapewne dopiero w momencie, kiedy producent pokusi się o oficjalną prezentację nowego modelu.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Samsung, GSMArena