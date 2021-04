Xiaomi Mi TV P1 - nowa seria niedrogich telewizorów

Xiaomi Mi TV P1 to nowa seria niedrogich telewizorów, która właśnie debiutuje na rynku polskim. Urządzenia będą oferowane w rozmiarach od 32 do 55 cali, a na ich pokładzie znajdzie się system Android TV.

Xiaomi coraz mocniej wchodzi w rynek inteligentnych telewizorów. Po bardzo ciepło przyjętych modelach na 2020 rok producent przygotował ich następców w postaci serii Mi TV P1. Urządzenia już niedługo zadebiutują na rynku polskim w większości popularnych rozmiarów: 32" 43", 50" i 55".

Modele od 43" wzwyż mogą pochwalić się obsługą rozdzielczości 4K UHD oraz HDR w technologiach HDR10 i Dolby Vision. Warianty 50" i 55" to także HDR10+ i 88% pokrycia gamutu NTSC. Nieco uboższy jest wariant 32", gdzie producent ograniczył się do rozdzielczości 1366x768 bez HDR. Jako że mamy do czynienia z segmentem budżetowym, nie powinno dziwić, że obsługiwane częstotliwości odświeżania kończą się na 60 Hz.

Jeśli chodzi o audio, dostajemy głośniki stereo o moc 2x10 W (w wersji 32" 2x5 W) oraz obsługę standardów Dolby Audio i DTS-HD.

Choć wszystkie telewizory pracują pod kontrolą systemu Android TV, w środku pomiędzy wersją 32" i większymi modelami znajdziemy kilka różnic. Telewizory od 43" wzwyż zostały wyposażone w Android TV 10 oraz mikrofon, pozwalający na głosową obsługę Asystenta Google. Mają także 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej oraz 3 złącza HDMI, w tym jedno HDMI eARC. Wersja 32' to natomiast Android TV 9, 1,5 GB RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej i także 3 złącza HDMI, ale jedno w starszym standardzie HDMI ARC. W zakresie łączności wszystkie będą mogły pochwalić się dwuzakresowym Wi-Fi i Bluetooth 5.0.

Telewizory Xiaomi Mi TV P1 do sprzedaży trafią już w maju. Niestety producent nie podał jeszcze ceny nowych urządzeń.

Więcej informacji o zaprezentowanych dziś nowościach Xiaomi można znaleźć na specjalnej stronie przygotowanej przez producenta.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi