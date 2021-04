Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite i wiele więcej - polska premiera nowych urządzeń

Xiaomi zaprezentowało dziś nowe urządzenia, które już wkrótce trafią do polskich sklepów. Wśród nowości m.in. Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G oraz opaska Mi Smart Band 6.

Dziś miała miejsce polska premiera nowych urządzeń Xiaomi. Poza znaczną rozbudową portfolio swoich smartfonów z rodziny Mi 11 producent przygotował kilka innych ciekawostek, które już wkrótce trafią do sklepów.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Gwiazdą wieczoru (poranka?) jest bez wątpienia Xiaomi Mi 11 Ultra, czyli nowy superflagowiec, który zajmie najwyższej miejsce w portfolio chińskiego producenta. Podobnie jak standardowy Mi 11, telefon jest wyposażony we flagowy układ Qualcomm Snapdragon 888. Mamy tu także wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,81", rozdzielczości 1440x3200 oraz odświeżaniu 120 Hz, a także głośniki stereo przygotowane wspólnie z firmą Harman Kardon.

Istotnych usprawnień doczekała się jednak sfera foto. Potrójny aparat na pleckach to przede wszystkim główna jednostka szerokokątna z olbrzymią (jak na smartfona) matrycą o przekątne 1/1,12". Ma ona rozdzielczość 50 MP, a obiektyw charakteryzuje się przysłoną f/2.0. Nie zabrakło również optycznej stabilizacji obrazu oraz systemu autofokus łączącego technologię detekcji fazy oraz laserową. Oprócz tego mam dwa dodatkowe aparaty o rozdzielczości 48 MP: ultraszerokokątny oraz peryskopowe tele z pięcikrotnym przybliżeniem. A gdyby tego było mało, z tyłu umieszczono dodatkowy wyświetlacz, dzięki czemu z łatwością wykadrujemy efektowne selfie.

Telefon trafi do sprzedaży 29 maja. Jego ceny będą się zaczynać od 5699 zł za wariant 12/256 GB.

Xiaomi Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G

Nieco bardziej przystępną propozycją będzie Xiaomi Mi 11 Lite. Jest to reprezentant średniego segmentu, który ma jednak wiele cech wspólnych z droższymi krewnymi. Na pokładzie znajdziemy chociażby wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55", rozdzielczości 1080x2400 pikseli i odświeżaniu 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 780G (Mi 11 Lite 5G) lub Snapdragon 732G (Mi 11 Lite) i głośniki stereo. Mamy tu także potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 64 MP.

Xiaomi Mi 11 Lite do sklepów trafi 7 maja w cenach 1399 zł za wersję 6/64 GB i 1299 zł za 6/128 GB. Xiaomi Mi 11 Lite 5G to z kolei wydatek rzędu 1899 zł za wersję 6/128 GB. Wcześniej jednak będziemy mogli zamówić go w przedsprzedaży. Ta potrwa od 29 kwietnia do 6 maja. Jeśli w jej trakcie zdecydujemy się na zakup Xiaomi Mi 11 Lite 5G, do kompletu otrzymamy opaskę Xiaomi Mi Smart Band 6 za symboliczną złotówkę. Co więcej, na 29 kwietnia przewidziany jest Flash Sale, podczas którego telefon będzie oferowany 200 zł taniej.

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i to powrót do wyższego segmentu. Podobnie jak Mi 11 i wariant Ultra, urządzenie zostało wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 888. Wspomnieć warto także o potrójnym aparacie z główną jednostką o rozdzielczości 108 MP, wyświetlaczu Super AMOELD o przekątnej 6,67" i odświeżaniu 120 Hz oraz głośnikach stereo. Słowem - jest tu w zasadzie wszystko, czego można by oczekiwać od urządzenia z wyższego segmentu.

Xiaomi Mi 11i do sklepów trafi 14 maja w cenach 2799 zł za wersję 8/128 GB i 2999 zł za wariant 8/256 GB. Od 7 do 13 maja zaplanowano jego przedsprzedaż, w trakcie której w zestawie z telefonem otrzymamy zegarek Mi Watch za 1 zł.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Nowością jest także kolejna już generacja kultowego Mi Banda. Xiaomi Mi Smart Band 6 może się pochwalić rozbudowanymi funkcjami monitorowania aktywności, z których znani byli jego poprzednicy. Opaska została wyposażona w aż 30 trybów sportowych oraz funkcje pomiaru tętna i saturacji. Możemy je sprawdzić na dużym wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 1,56". Nie zapomniano także o wodoszczelności (50 m) i długim czasie pracy na jednym ładowaniu.

Opaskę znajdziemy w sklepach już od 1 maja w cenie 219 zł. Na 29 kwietnia przewidziano natomiast wyprzedaż flash sale, kiedy będziemy mieli okazję wyrwać nowego Mi Banda w cenie 179 zł.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Wreszcie ostatnim zaprezentowanym produktem jest Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, czyli urządzenie nieco większe. Mowa tu o nowym projektorze, który w każdym domu zapewnić ma iście kinowe doznania. Z jego pomocą uzyskamy ekran o przekątnej nawet 120" w rozdzielczości 1080p z HDR 10 oraz o wysokiej jasności maksymalne rzędu 1300 ANSI lumenów. Nie zabrakło także porządnego dźwięku z obsługą DTS-HD i Dolby Audio. Wreszcie całość ma pracować pod kontrolą Android TV, z pomocą którego uzyskamy dostęp do bogatej biblioteki aplikacji i niemal wszystkich popularnych platform streamingowych.

Projektor Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro jest już dostępny w cenie 4199 zł.

Więcej informacji na temat zaprezentowanych dziś nowości Xiaomi oraz ofertę przedsprzedaży znajdziecie na specjalnej stronie przygotowanej przez producenta.

