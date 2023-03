Rząd ma na celowniku Google, Amazon, Facebook i Apple. Mniejsi odetchną

Rząd od ponad dwóch lat zapowiada wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które mają chronić wolność słowa w internecie, co w praktyce oznacza przede wszystkim - utrudnić dużym serwisom społecznościowym, jak Facebook czy YouTube, usuwanie kont, autorskich treści i kasowanie komentarzy.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w serwisach społecznościowych autorstwa ministra Sebastiana Kalety oraz drugim – europejskim aktem o usługach cyfrowych (Digital Service Act), za wdrożenie którego odpowiada Cyfryzacja KPRM.

O zmianach wynikających z wdrożenia Digital Service Act opowiedział w wywiadzie dla portalu Salon24.pl Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w KPRM. Przekonuje on, że zakaz usuwanie kont i kasowanie komentarzy nie uderzy w mniejsze serwisy, nie ma więc obaw, że zaleją je trolle i hejterskie komentarze.

To rozporządzenie nałoży obowiązki na naprawdę duże platformy, w których jest mnóstwo użytkowników, gdzie są algorytmy, które czasami na wyrost oznaczają niektóre treści jako niepożądane. Zarządcy tych platform będą musieli co jakiś czas te algorytmy przeglądać i sprawdzać, czy one nie są zbyt restrykcyjne, czy nie blokują legalnych treści. Nowe prawo nakłada na platformy obowiązki proporcjonalne do ich wielkości