Plus znowu pozamiatał, ale tylko w 5G. Tak było w styczniu

Poznaliśmy styczniowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce, przygotowany przez serwis RFBenchmark. Wynika z niego, ze jeśli chodzi o pobieranie danych, to było ono najszybsze w Plusie, Orange i T-Mobile, w zależności od technologii, jaką weźmiemy pod uwagę.

Poznaliśmy najnowszy styczniowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Powstał on na podstawie 512469 testów wykonanych za pomocą aplikacji serwisu RFBenchmark. Większość z nich, jak zwykle, odbyło się w sieciach 4G LTE (84,63%). W stosunku do grudnia wzrósł odsetek testów przeprowadzonych w sieciach 5G (z 5,62% do 9,6%). 5,77% testujących korzystało z technologii WCDMA (3G). Najwięcej testów wykonali tym razem klienci Play (32,5%), a najmniej klienci T-Mobile (17,0%).

Internet mobilny 5G

Pobieranie danych poprzez 5G ponownie było najszybsze w Plusie (151,8 Mb/s), co wynika przede wszystkim z tego, że Zieloni wykorzystują do tego blok częstotliwości z pasma 2600 MHz, a pozostali na działanie sieci 5G przeznaczyli zasoby z pasma 2100 MHz. To może się zmienić, gdy operatorzy zaczną używać częstotliwości radiowych z pasma 3,4-3,8 GHz. Najszybsze wysyłanie danych było jednak w Orange (36,4 Mb/s), podobnie jak najkrótszy ping (27,3 ms).

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 151,8 Mb/s 25,9 Mb/s 37,0 ms 9266 Orange 59,7 Mb/s 36,4 Mb/s 27,3 ms 10352 Play 56,5 Mb/s 35,8 Mb/s 27,9 ms 19625 T-Mobile 49,0 Mb/s 32,7 Mb/s 30,2 ms 9956



Internet mobilny LTE

W styczniu najszybsze pobieranie danych w sieciach LTE było w Orange (42,6 Mb/s), wysyłanie danych w Play (22,3 Mb/s). Fioletowi wygrali również pod względem opóźnień (ping 29,9 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Orange 42,6 Mb/s 20,0 Mb/s 30,1 ms 146299 T-Mobile 41,5 Mb/s 20,0 Mb/s 33,6 ms 72792 Play 40,2 Mb/s 22,3 Mb/s 29,9 ms 140771 Plus 33,2 Mb/s 17,6 Mb/s 39,2 ms 73827



Internet mobilny 3G

T-Mobile wygrał w kategorii pobieranie danych (13,7 Mb/s) oraz wysyłanie danych w sieciach 3G (5,2 Mb/s). Najkrótszy ping był w Play (35,9 Mb/s).

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 13,7 Mb/s 5,2 Mb/s 41,2 ms 3488 Plus 11,1 Mb/s 4,4 Mb/s 46,3 ms 8434 Play 10,9 Mb/s 4,9 Mb/s 35,9 ms 5775 Orange 10,2 Mb/s 4,9 Mb/s 36,1 ms 8672



Źródło zdjęć: Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark