Cały kraj bez Internetu. Winni hakerzy?

Całe Włochy bez Internetu. To skutek awarii, która w niedzielę dotknęła jednego z największych operatorów w kraju.

Mieszkańcy Włoch przekonali się o tym, jak kruchą rzeczą potrafi być globalna infrastruktura internetowa. W niedzielę, 5 lutego 2023, mieszkańcy na terenie całego kraju skarżyli się na problemy z dostępem do sieci.

Włochy bez dostępu do Internetu

Jak się okazuje, problem wystąpił po stronie jednego z największych operatorów internetowych w kraju, Telecom Italia (TIM). W oficjalnym oświadczeniu firma wskazała enigmatyczny "problem na poziomie międzynarodowym" jako przyczynę awarii, której skutki odczuwalne były w całych Włoszech.

Czy doszło do cyberataku?

W Internecie spotkać się można z sugestiami, że za całym incydentem stoją cyberprzestępcy. Niektórzy idą nawet o krok dalej, wskazując kraje, z którym rzeczeni hakerzy mieliby być powiązani.

Na ten moment tego typu zarzuty wydają się być jednak nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie. Według lokalnej agencji informacyjnej ANSA nie ma żadnych oznak, by wczorajsze problemy były efektem cyberataku.

Na całe szczęście cały incydent trwał "tylko" ok. 6 godzin. Późnym popołudniem sytuacja wróciła do normy i wygląda na to, że poranne calle na Teamsach odbędą się nad Adriatykiem bez żadnych przeszkód.

Źródło zdjęć: sub job / Shutterstock, Downdetector

Źródło tekstu: Reuters