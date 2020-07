RFBenchmark potwierdza: najszybsze LTE jest w T-Mobile

RFBenchmark opublikował najnowszy raport na temat szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Liderem w prędkości pobierania danych przez LTE pozostaje T-Mobile, natomiast w przypadku technologii 3G najszybciej jest w Orange.

Czerwcowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce został przygotowany przez RFBenchmark na podstawie 141346 pomiarów wykonanych przez użytkowników za pomocą aplikacji serwisu. 89,08% z nich zostało wykonanych w technologii 4G LTE, a 10,80% w technologii 3G. 0,12% testów szybkości wykonano z użyciem technologii 2G.

Wśród osób biorących udział w comiesięcznych badaniach jakości i szybkości Internetu mobilnego w Polsce, największą popularnością znowu cieszył się Play (33,19% wszystkich pomiarów), wyprzedzając sieć Orange (28,61%), Plus (22,81%) oraz T-Mobile (15,39%).

Internet mobilny LTE

W czerwcu tego roku największa średnia szybkość pobierania danych przez sieć LTE została odnotowana w T-Mobile. Magentowy operator wyprzedził sieci Orange, Plus oraz Play. W przypadku wysyłania danych kolejność była zupełnie inna: Orange, Plus, Play i T-Mobile. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej, razem z porównaniem odpowiednich wartości z tym, co ostatnio podał Speedtest.pl.

LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark T-Mobile 35,99 Mb/s 27,61 Mb/s 9,32 Mb/s 11,67 Mb/s 30 ms 33,49 ms Orange 31,24 Mb/s 26,87 Mb/s 9,21 Mb/s 13,02 Mb/s 29 ms 38,10 ms Plus 24,88 Mb/s 24,77 Mb/s 8,91 Mb/s 12,39 Mb/s 39 ms 45,45 ms Play 26,69 Mb/s 23,48 Mb/s 8,45 Mb/s 11,98 Mb/s 35 ms 39,62 ms

Internet mobilny 3G

W przypadku technologii 3G T-Mobile dał się wyprzedzić sieci Orange, zarówno pod względem szybkości pobierania danych, jak i ich wysyłania. Ostatnie miejsce przy pobieraniu danych należy do Plusa, a w wysyłaniu danych najgorszy wynik osiągnął Play.

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Orange 4,23 Mb/s 2,33 Mb/s 62,34 ms T-Mobile 4,06 Mb/s 2,21 Mb/s 61,34 ms Play 2,99 Mb/s 1,14 Mb/s 63,55 ms Plus 2,69 Mb/s 1,79 Mb/s 65,12 ms

