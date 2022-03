Realme to najszybciej rozwijająca się marka smartfonów w Europie

Raport Strategy Analytics pokazuje, jak wyglądał rynek smartfonów w Europie w 2021 roku. Wygrał Samsung, ale to marka Realme odnotowała największy wzrost spośród wszystkich producentów znajdujących się w TOP5.

W 2021 roku niemal co trzeci smartfon, który trafił do sprzedaży w Europie, był produktem firmy Samsung. Pomimo 1% spadku w liczbie egzemplarzy smartfonów dostarczonych na Stary Kontynent, koreańska firma miała 29% udziału w europejskim rynku smartfonów. Drugie miejsca zajęła firma Apple (23%), która dostarczyła do Europy o 11% więcej iPhone'ów niż rok wcześniej. Podium zamyka Xiaomi (20%), które zwiększyło wysyłki do Europy o 33% (rok do roku).

Zobacz: Samsung Galaxy Note – koniec serii potwierdzony

Zobacz: Ukraina chce, by... Apple odciął Rosjan od App Store

Tuż za podium znalazły się marki Oppo i Realme (odpowiednio 5% i 3% rynku). Na uwagę zasługuje tu szczególnie ta druga, która w 2021 roku dostarczyła na europejski rynek aż o 548% więcej smartfonów niż rok wcześniej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwszy smartfon Realme trafił na rynek w 2018 roku.

Liczba smartfonów dostarczonych na nasz kontynent przez pozostałych producentów wzrosła o 18% w ujęciu rocznym, dając im udział w europejskim rynku na poziomie 20%.

Zobacz: Samsung Galaxy A12 – cichy bohater, który pokonał wszystkie iPhone’y

Zobacz: GfK: W 2021 roku rynek smartfonów odrabiał straty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Strategy Analytics

Źródło tekstu: Strategy Analytics