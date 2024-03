Kto ma najszybszy internet? W lutym kolejne zmiany w rankingu

SpeedTest.pl podał wyniki pomiarów szybkości internetu mobilnego w Polsce – za luty 2024 r. To pierwszy ranking, który w całości obejmuje już działanie 5G w paśmie C.

Miesiąc temu SpeedTest.pl podawał wyniki pomiarów internetu mobilnego w Polsce, w których zostało już odnotowane 5G w paśmie C. Ponieważ jednak szybszy internet wystartował u pierwszych dwóch operatorów (Orange i T-Mobile) dopiero 19 stycznia, a w Playu ruszył 26 stycznia, wpływ nowej technologii był tylko cząstkowy.

Ranking za luty obejmuje już czas, w których operatorzy od początku miesiąca oferowali dostęp do pasma C. Daje to lepsze spojrzenie na średnie prędkości osiągane w 5G i we wszystkich technologiach łącznie.

Warto jednak przypomnieć, że T-Mobile dopiero w marcu pochwalił się uruchomieniem 2 tysięcy stacji bazowych z 5G w paśmie C, co było jego deklarowanym celem, więc największy potencjał sieć osiągnęła dopiero w bieżącym miesiącu. Podobnie, choć w mniejszej skali jest z Orange i Play, natomiast Plus korzysta z 5G na dotychczasowych zasadach, za to nie uruchomił jeszcze pasma C.

Jak odnotował SpeedTest.pl, T-Mobile miał pod koniec lutego około 1850 stacji z 5G w paśmie C, Orange – około 1240, liczba stacji w Play pozostawała nieznana, choć operator miał w tym czasie 500 pozwoleń radiowych.

Ranking internetu mobilnego 5G

W lutym kolejność miejsce w rankingu 5G nie zmieniła się, ale wzrosły średnie prędkości pobierania danych. W styczniu liderem był Orange z wynikiem 149,1 Mb/s. W lutym pomarańczowy operator zachował prowadzenie, ale ze znacznie lepszym rezultatem 217,2 Mb/s. Niewiele słabsze średnie prędkości osiągali klienci T-Mobile (214,5 Mb/s). Tych dwóch operatorów przyspieszyło w stosunku do stycznia odpowiednio o 46% i 58%. Plus pozostał bez zmian z wynikiem 128,6 Mb/s, a Play przyspieszył do 126 Mb/s, choć znalazł się na ostatniej pozycji.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange 217,2 32,9 24 8 tys. 2 T-Mobile 214,5 30,1 23 16 tys. 3 Plus 128,6 21,7 26 8 tys. 4 Play 126,0 30,9 28 8 tys.



Niezbyt duże są jednak prędkości wysyłania – najlepszy wynik osiągnął Orange z 32,9 Mb/s. Najniższy ping 23 ms osiągali z kolei klienci T-Mobile.

Ranking internetu mobilnego 3G/4G/5G

Zwiększyły się też prędkości w pomiarach uwzględniających wszystkie trzy technologie mobilne, czyli w praktyce głównie 4G i 5G. Tu nastąpiło też lekkie przetasowanie. T-Mobile utrzymał pozycję lidera z wynikiem 86,4 Mb/s podczas pobierania, za to na drugą pozycję awansował Orange (63,7 Mb/s), spychając na trzecie miejsce Plusa (54,9 Mb/s). Ranking zamyka Play z wynikiem 52,4 Mb/s.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile 86,4 16,4 26 83 tys. 2 Orange 63,7 14,4 28 76 tys. 3 Plus 54,9 12,4 35 62 tys. 4 Play 52,4 15,5 29 101 tys.



Jak przewiduje SpeedTest.pl, na podstawie tych danych można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach, wraz z rolloutem nowego 5G, będziemy świadkami kolejnych dynamicznych zmian w rankingach sieci mobilnych.

