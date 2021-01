Produkcja smartfonów w 2020 roku zmalała o 11 procent

Rok 2020 przyniósł nam pandemię oraz znaczne spowolnienie gospodarcze, co nie pozostało bez wpływu na branże telekomunikacyjną. Jak donoszą analitycy, produkcja smartfonów w ciągu minionych 12 miesięcy spadła aż o 11 procent.

Danych na temat produkcji smartfonów oraz wyników poszczególnych producentów dostarczyła firma analityczna TrendForce. Z opublikowanego raportu wynika, że w 2020 roku wyprodukowano łącznie ok. 1,25 miliarda smartfonów. Stanowi to spadek o 11 procent względem zeszłego roku.

We wskazanym okresie liderem okazał się Samsung, na którego przypada 21 procent wyprodukowanych smartfonów. Kolejne miejsca przypadają odpowiednio firmom Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo i Vivo. W szczególności warto tutaj podkreślić dobry wynik Huaweia, który udało się osiągnąć pomimo pandemii oraz poważnych utrudnień związanych z dostępem do podzespołów na skutek wprowadzonych przez rząd USA restrykcji.

Raport TrendForce obejmuje także prognozę na 2021 rok. Jeśli się potwierdzi, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy branża odbije się od dna i wrócimy do poziomów produkcji zbliżonych do tych sprzed pandemii. Wyjątkiem jest Huawei, który jak dotąd wychodził co prawda z kryzysu obronną ręką, ale jego dobra passa zdaniem analityków wkrótce się skończy. Jak sugerują prognozy, w przyszłym roku udział producenta w światowej produkcji smartfonów ma spaść do raptem 3 procent.

Źródło zdjęć: TrendForce

Źródło tekstu: TrendForce, GSMArena