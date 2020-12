W 2020 roku sprzedano rekordową ilość PC-tów, w 2021 sprzeda się ich jeszcze więcej

Lata temu wieszczono upadek komputerów PC, które miały zostać zastąpione smartfonami i tabletami. Tak się nie stało, a w 2020 roku sprzedaż PC-tów osiągnęła wynik, który ostatnio odnotowano w 2008 roku!

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pandemia Covid-19 oraz związane z nią przejście wielu firm na pracę zdalną. Ale nie tylko firmy nabywały sprzęt pod kątem pracowników - robili to także zwykli ludzie i to nie tylko w celu pracy, ale również oddawania się wirtualnej rozrywce, o czym świadczy duża ilość sprzedanych komputerów gamingowych. Przez cały 2020 rok odnotowywano nie tylko zwiększoną sprzedaż gotowych zestawów komputerowych - same podzespoły również miały duże wzięcie. Jak się nietrudno domyślić, nabywali je ludzie, którzy chcieli podrasować posiadany sprzęt. Od stycznia po dzień dzisiejszy sprzedało się globalnie 300 milionów komputerów PC. Ostatni raz taki wynik odnotowano w 2008 roku, kiedy to smartfony dopiero zaczynały zdobywać świat.

Sprzedaż tej wysokości oznacza o 15% większą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Producenci sprzętów mają nadmiar zamówień, a choć łańcuch produkcji działa pełną parą, jednak nie zaspokaja on obecnego popytu. Najgorzej jest w sektorze wyświetlaczy i procesorów - tutaj z kolei na przerwanie dostaw miał wpływ fakt zamknięcie wielu fabryk podczas pierwszego lockdownu. Jak szacują eksperci cytowani przez agencję Reuters, braki sprzętowe będą trwać co najmniej do 2022 roku. Dopiero w 2023 producenci nadążą z dostarczeniem wymaganych ilości sprzętów - o ile do tego czasu sytuacja nie ulegnie większym zmianom. Póki co w 2021 roku prawdopodobnie sprzeda się jeszcze więcej PC-tów, o czym świadczy ilość zamówień, jakie mają producenci. Na koniec dodam ciekawostkę - w 2020 roku wzrosło również znacznie zapotrzebowanie na tablety, których koniec wieszczono całkiem niedawno.

Źródło zdjęć: XXSS IS BACK/Pexels

Źródło tekstu: PC Welt, Reuters