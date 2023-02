Polacy coraz bardziej zapatrzeni w smartfony. Dane są jednoznaczne

Smartfony to coraz ważniejszy element naszego życia. Korzystamy z nich nie tylko do komunikowania się z bliskimi czy znajomymi, ale również chętnie płacimy z ich pomocą za zakupy czy zarządzamy swoim kontem bankowym.

5 godzin dziennie z telefonem

Z raportu State of Mobile 2023 wynika, że korzystamy z telefonów 5 godzin dziennie. To globalna średnia, która jest o 3% wyższa w porównaniu z sytuacją sprzed roku. W kilku przebadanych krajach (Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze i Korei Południowej) dzienny czas używania smartfonów był nawet wyższy.

Badanie to niestety nie obejmowało Polski. Naszym internautom mobilnym przyjrzała się jednak agencja We Are Social, która w raporcie Digital 2022 podała, że średni czas spędzony ze smartfonem w Polsce sięgnął 4 godzin i 48 minut i był dłuższy o 40 minut niż rok wcześniej.

Telefon jest w zasięgu naszej dłoni przez większą część dnia, co stanowi wyraźny sygnał dla marketerów. Niezależnie od tego, czy wybiorą SMS czy powiadomienie w aplikacji, mają ogromną szansę, aby skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów. Według naszych badań, 69% mobilnych wiadomości tekstowych odczytywana jest przez odbiorców w ciągu 5 minut, a 91 proc. w ciągu godziny.

– powiedziała Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI

Marketing SMS coraz silniejszy

Raport State of Mobile 2023 podaje, że suma wydatków na aplikacje mobilne w 2022 roku wyniosła 167 miliardów dolarów. Jest to co prawda kwota o 2% niższa niż rok wcześniej (pierwszy taki spadek w historii), jednak nadal szybko rosną wydatki marek na reklamę w kanale mobilnym. Wyniosły one w ubiegłym roku 335 mld dolarów, co oznacza wzrost o 14%. Dwucyfrowy był również wzrost liczby pobrań nowych aplikacji, których globalnie było 225 miliardów (+11% rok do roku).

Co ciekawe, prawdziwy renesans przeżywa też technologia SMS, która jest coraz chętniej wykorzystywana do kontaktu z firmami i urzędami. Firma Data Bridge Market Research podała, że globalnie rynek masowych SMS-ów, czyli wysłanych za pomocą aplikacji usprawniających i automatyzujących te wysyłki, jest obecnie wart 64,5 mld dolarów, a do końca dekady ta wartość ma wzrosnąć do 91,7 mld dolarów. Przekłada się to wzrost o 4,5% rocznie.

Jeśli 20 lat temu ktoś otrzymywał SMS nie od innej osoby, a od firmy, to zazwyczaj tą firmą był operator telefonii komórkowej. Innym biznesom zwyczajnie brakowało narzędzi, by efektywnie komunikować się tym kanałem. Dzisiaj SMS-y są nieodłączną częścią komunikacji i ich zastosowanie jest bardzo szerokie - kampanii marketingowych, przez wysyłki powiadomień, po kody jednorazowe do logowania. Istotną rolę odegrały tu też zmiany prawne i wejście przepisów chroniących konsumentów, takich jak RODO. Dzięki nim wzrosło zaufanie do dzielenia się danymi osobowymi z firmami.

– skomentowała Maja Wiśniewska

Krótki żywot aplikacji

Użytkownicy smartfonów pobierają rocznie miliardy aplikacji, jednak znaczna część z nich nie została zainstalowana w telefonach “na zawsze”. Według badania App Uninstall Report, sporządzonego przez App Flyer, aż 49% aplikacji jest usuwanych z telefonów użytkowników w miesiąc, z czego połowa jeszcze tego samego dnia. Statystykę otwierają gry, spośród których 66% jest kasowane w ciągu miesiąca. Nieciekawie wygląda ona też dla sprzedawców – po 30 dniach aż 1/3 aplikacji zakupowych jest usuwana.

Sporo sklepów inwestuje w apki, licząc na to, że dostarczając klientom wygodne narzędzie zakupowe, sprytnie zdobędą też sposób na przesyłanie im swoich specjalnych ofert. Jak widać, nie czyni to automatycznie wszystkich kupujących lojalnymi klientami. Sama aplikacja musi być elementem szerszych działań w komunikacji mobilnej, uwzględniających np. kampanie w wyszukiwarce i social mediach czy e-mail marketing. Relacje z użytkownikami można utrzymywać przy pomocy powiadomień Push, dobrze też pamiętać o wiadomościach SMS, które pozwolą dotrzeć do osób mniej biegłych w świecie technologii.

– dodała Maja Wiśniewska

Dwudziestolatkowie i smartfony

Z badanie “10 lat Mobilnej Rewolucji” wynika, że 95% osób w wieku 20-29 lat ma smartfon. Wśród 30-latków jest to 93%, a u nastolatków 92%. Marketingowcom za pomocą kanału mobilnego łatwiej będzie więc dotrzeć do młodych pokoleń. U osób w średnim wieku popularność takich urządzeń wyraźnie spada, a wśród seniorów powyżej 70 lat sięga zaledwie 23%. W użyciu wciąż pozostaje w Polsce nie mniej niż 5,5 mln tradycyjnych komórek.

E-zakupy raczej na smartfonie

Od kilku lat sprzedawcy internetowi obserwują, że coraz więcej klientów wchodzi do ich sklepów za pomocą urządzeń mobilnych, a w wielu sektorach e-commerce smartfony są głównym narzędziem zakupowym. Z raportu Finances Online wynika, że w USA telefony odpowiadają za 72% ruchu w e-sklepach oraz za 56% transakcji zakupowych. Z danych Gemiusa dla Polski wynika, że 75% konsumentów robi zakupów internetowe za pomocą smartfonu, a na laptopa wskazało nieco mniej, bo 73% badanych.

Około 80% badanych robiących zakupy przez urządzenie mobilne napotkało podczas tego procesu jakieś trudności. Najczęściej wymienianymi problemami są niewygodne formularze (wskazane przez 38 proc. badanych) oraz niedostosowanie stron zakupowych do urządzeń mobilnych (36 proc.). Osoby do 24 roku życia częściej wymieniają problem braku aplikacji mobilnej oraz niewygodny sposób płatności, zaś osoby po pięćdziesiątce – zbyt małe litery.

– czytamy w raporcie

Coraz więcej klientów bankowości mobilnej

Serwis Cashless.pl podaje, że w trzecim kwartale 2022 roku z bankowości mobilnej korzystało w Polsce 21,5 mln osób. To o prawie 3 mln więcej niż rok wcześniej. 13,1 mln klientów banków w Polsce loguje się do bankowości internetowej wyłącznie za pomocą telefonu (+3 mln rok do roku).

Telefon nie tylko do telefonowania

Rosnąca popularność urządzeń i aplikacji mobilnych zmieniła też sposób, w jaki korzystamy z telefonów. Jeszcze 10 lat temu z tradycyjnych komórek z klawiaturą korzystało 83% Polaków. Dziś 77% osób ma smartfony – wynika z danych udostępnionych przez Kantar Public na potrzeby raportu Digital Care Group. Tylko 17% użytkowników wykorzystuje telefony przede wszystkim do nawiązywania połączeń głosowych. Dla większości osób to urządzenia do eksploracji Internetu i korzystania z rozmaitych usług online.

Rezerwa do rozmów telefonicznych jest widoczna zwłaszcza w kontakcie z markami, które natarczywością telemarketerów zraziły wiele osób. Z przytaczanego wcześniej badania Finances Online wynika, że aż 90% osób z USA woli otrzymywać od firmy wiadomości tekstowe.

Media społecznościowe coraz mniej znaczące

Po niemal dekadzie sukcesów zanikać zaczyna entuzjazm wobec mediów społecznościowych, które mierzą się z malejącym zaufaniem użytkowników, a także odpływem reklamodawców. Z badania Industry Pulse Report wynika, że 3/4 ekspertów branży reklamowej zauważa słabnące zaufanie do social mediów, a 2/3 ograniczy wydatki reklamowe związane z tym kanałem.

Eksperci obawiają się, że powoli dobiega końca era niezmiernie łatwego pozyskiwania danych o użytkownikach, lecz połowa respondentów chce, by kanał mobile pozostał priorytetowy w ich działaniach. Rozwiązaniem może być przesunięcie akcentów z działań w mediach społecznościowych na budowanie społeczności wokół własnych kanałów takich jak newsletter SMS czy aplikacja zakupowa. Z zadaniem tym najlepiej poradzą sobie doświadczone firmy, które wiedzą, jak pozyskać dane z różnych źródeł.

Z urządzeń mobilnych korzystamy przez wiele godzin dziennie, a młodzi ludzie wręcz nie wyobrażają już sobie życia bez smartfonów i używają ich nie tylko do komunikacji, lecz także do zakupów czy płatności bankowych. Mimo zmian technologicznych, jednym z najbardziej skutecznych narzędzi docierania do potencjalnych odbiorców wciąż pozostaje poczciwy SMS. 30-letnie wiadomości tekstowe potrafią być bardziej efektywne niż rozbudowane aplikacje czy kosztowne kampanie w mediach społecznościowych, a umiejętne wykorzystanie SMS marketingu może być czynnikiem zapewniającym przewagę komunikacyjną jeszcze przez wiele lat.

– podsumowuje Maja Wiśniewska

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: SMSAPI