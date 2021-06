Polacy wciąż nie płacą telekomom. Mają aż 1,32 miliarda złotych długów

Alarmujące doniesienia o tym, że Polacy chętnie korzystają z promocji telekomów, ale nie płacą rachunków, pojawiają się co roku i chyba nic nie jest w stanie zmienić tego trendu. Potwierdzają to też najnowsze dane. Zadłużenie wobec operatorów wynosi obecnie 1,32 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

Nie jest to rekordowa kwota zadłużenia – dwa lata temu wynosiła 1,4 mld, rok temu sięgnęła aż 1,5 mld, jednak obecny poziom wciąż niepokoi. Z danych KRD wynika, że średni dług osób i firm, które nie płacą za abonament telefoniczny, telewizyjny, Internet oraz rat za smartfony i tablety, wynosi 3,9 tys. zł. W ciągu zaledwie roku wzrósł o 330 zł.

Do zaległości przyczynia się głównie chęć posiadania dobrego telefonu, ale wraz z otrzymaniem nowego sprzętu klienci przestają płacić raty. Rekordzista – firma z województwa pomorskiego – ma do zapłaty ponad 14 mln zł.

Największe długi wobec dostawców telefonii, Internetu i telewizji mają konsumenci i firmy z Mazowsza, gdzie uzbierało się 207 mln zł zaległości. Drugie miejsce zajmuje Śląsk z kwotą 183 mln zł, a trzecie jest województwo dolnośląskie z 137 mln zł nieopłaconych rachunków i rat.

Z kolei wśród konsumentów dominuje mieszkaniec województwa lubuskiego, który ma do oddania 361 tys. zł. Za nim lokuje się osoba z Lubelskiego z kwotą blisko 270 tys. zł, a trzeci jest mieszkaniec Śląska, który nie zapłacił prawie 216 tys. zł.

Najwięcej zaległości jest w małych miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców i na wsiach – łącznie 205 mln zł. Pod względem wieku najliczniejszą grupę dłużników stanowią młode osoby pomiędzy 26. a 35. rokiem życia, które nie oddały 272 mln zł. Najbardziej rzetelni są klienci powyżej 65 lat, które zalegają na 67 mln zł.

Miniony rok był rekordowy

Najgorzej było w lipcu 2020 r., kiedy suma zaległości przekroczyła 1,5 mld zł. W ujęciu historycznym był to rekordowe zadłużenie. Od tego czasu klienci spłacili jednak część zobowiązań. Z aktualnej kwoty 1,32 mld zł większość, bo 945 mln zł, stanowią długi konsumentów, pozostałe to zaległości firm. W bazie danych KRD widnieje prawie 340 tys. dłużników, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Wielu konsumentów uważa, że opłata za rachunek telefoniczny lub rata za telefon, to pozycja najmniej istotna na liście finansowych zobowiązań. Częstą praktyką jest płacenie dopiero wtedy, gdy operator grozi zablokowaniem usług. Kiedy dzwoni negocjator z firmy windykacyjnej, klienci nierzadko tłumaczą, że 30-40 złotych to dla operatora komórkowego żadna kwota, więc jeśli jedna osoba nie zapłaci, nic się nie stanie. Tymczasem działa tu efekt skali – są to usługi masowe, zatem kilkadziesiąt złotych pomnożone przez tysiące klientów daje ogromne sumy.

Źródło zdjęć: Pixabay, Krajowy Rejestru Długów

Źródło tekstu: Krajowy Rejestru Długów